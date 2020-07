En su octavo disco de estudio Folklore, Taylor Swift reveló sus “caprichos, sueños, miedos y reflexiones”, según publicó infobae

Por Redacción Miami Diario

El álbum, lanzado a la medianoche de este viernes, sorprendió a los fanáticos de la cantante porque todo el proceso creativo llegó en medio de la cuarentena por coronavirus y no estaba planeado. Se trata de otra buena noticia para los seguidores de Taylor Swift.

Taylor Swift, nacida en Pensilvania, Estados Unidos, anunció desde sus redes sociales la llegada de este material discográfico, realizado a partir de los pensamientos que le llegaron en el confinamiento.

La cantante adelantó el jueves la llegada de este disco completamente nuevo con 16 canciones, en las que plasmó sus sentimientos más íntimos y que es completamente alejado del género pop, pero sí permite apreciar la pureza y sencillez de sus letras.

The music video for “cardigan” will premiere tonight, which I wrote/directed. A million thank you’s to my brilliant, bad ass video team – Cinematographer Rodrigo Prieto, producer Jil Hardin, executive producer Rebecca Skinner, AD Joe ‘Oz’ Osbourne pic.twitter.com/2hNXnzFbwY — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

En un breve comunicado, indicó que “antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo habría sido el momento perfecto para lanzar este trabajo, pero los tiempos en que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías mostrárselo al mundo”.

En este sorpresivo álbum muestra su talento como compositora contando historias que atrapan por su sencillez y la calma que provocan.

En otro mensaje en su cuenta de Twitter explicó cómo fue su proceso creativo y las ideas que le vinieron a la mente para lograrlo, que incluyen: estrellas dibujadas alrededor de las cicatrices, una chaqueta que todavía tiene el aroma de la pérdida de hace 20 años después, los acorazados hundidos en el océano, el árbol balanceándose en su infancia, el sol empapó el mes de agosto o un solo hilo que, para bien o para mal, te ata a tu destino.

Al respecto, señaló: “Muy pronto estas imágenes en mi cabeza crecieron caras o nombres y se convirtieron en personajes. Me encontré no solo escribiendo mis propias historias, sino también escribiendo sobre o desde la perspectiva de personas que nunca conocí, personas que he conocido, o esas que desearía no haberlo hecho”.

La cantante, compositora, productora, filántropa y actriz destacó que las historias en Folklore llegan a través de susurros o cantos y que van de la fantasía a la realidad, en los que se desdibujan los límites entre la verdad y la ficción, donde los mitos, fantasmas historias y fábulas, cuentos de hadas y parábolas, chismes y leyendas, los secretos de alguien escritos en el cielo son los protagonistas.

“De manera aislada, mi imaginación se ha vuelto loca y este álbum es el resultado, una colección de canciones e historias que fluyeron como una corriente de conciencia. Tomar un bolígrafo fue mi forma de escapar a la fantasía, la historia y la memoria, lo mejor que puedo con todo el amor, maravilla y fantasía que se merecen… Ahora depende de ti transmitirlos”, concluyó.

Este disco es el resultado de tres meses de trabajo “en aislamiento” durante la crisis del coronavirus, en el que ella misma ha escrito y grabado los 16 temas: Cardigan, The 1, The last great american dynasty, Exile (con Bon Iver), My tears ricochet, Mirrorball, Seven, August, This is me trying, Illicit affairs, Invisible string, Mad woman, Epiphany, Betty, Peace, Hoax y The Lakes.

Con información de: infobae

También le puede interesar: