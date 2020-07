Durante la pandemia de coronavirus, la cantante Taylor Swift logró vender 1.300.000 copias en 24 horas con su disco “Folklore”. Se trata del octavo álbum de la artista y el primero grabado en tiempos de Covid-19, según difundió ansalatina

Taylor Swift, de 31 años, lanzó su nuevo trabajo de manera sorpresiva la medianoche del 24 de julio. Según datos difundidos por Republic Records, “Folklore” dominó también las plataformas de streaming, confirmando la posición de Swift como una de las artistas más exitosas de la última década.

Vale destacar que el álbum fue descargado a través de Spotify 79,4 millones de veces, una nueva marca para una artista femenina, que superó incluso a “Thank U Next”, de Ariana Grande, mientras que en Apple Music los 35,47 millones de click representan un nuevo primado para un álbum pop, poe encima de “Legends Never Die”, de Juice WRLD.

Sin embargo, los datos definitivos se conocerán dentro de una semana, pero todo permite prever un debut en el primer puesto de la clasificación de Billboard, donde Swift ya ocupó ese lugar en 2019, con su séptimo trabajo, “Lover”.

In isolation my imagination has run wild and this album is the result. I’ve told these stories to the best of my ability with all the love, wonder, and whimsy they deserve. Now it’s up to you to pass them down. folklore is out now: https://t.co/xdcEDfithq

📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/vSDo9Se0fp

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 24, 2020