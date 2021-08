Para empezar a romper con los malos hábitos, la tecnología se ha aliado con el deporte para acabar definitivamente con el sedentarismo. Estamos hablando de aplicaciones que no solo te animan a practicar actividad física a diario, sino que también te recompensan económicamente por ponerte en forma.

Lympo es una app que está pensada para el ámbito financiero y en el deporte. Diariamente, fija nuevos objetivos y desafíos que deberás superar para ponerte en forma. Posteriormente la aplicación te recompensa por tu actividad diaria como caminar, correr, etc.

La recompensa se obtiene a través de una moneda interna (fichas LYM), que puedes gastar en la tienda Lympo. Puedes adquirir productos deportivos de todo tipo como zapatillas, ropa, relojes inteligentes, etc.También existen tarjetas de regalo para gastar en Amazon.

Otra de las ventajas de esta app es que te permite competir con otras personas y hacer un seguimiento de tus logros y progresos. Por ejemplo, desde el momento en que instalas la aplicación hasta algún momento puedes perder peso o establecer nuevos récords en el jogging.

Esta aplicación, que se encuentra disponible para IOS y Android, anima a ponerte en forma diaria a través de un sistema de recompensas. Cada uno de los pasos que el usuario da se transforman en moneda digital (Wards) canjeables por ofertas, intercambios, donaciones dentro del Marketplace de la propia aplicación. Cuanto más camines, más te recompensará esta app.

El primer nivel permite ganar un Ward por 1.500 pasos; el segundo, 3 Wards por 3.000 pasos; y el último proporciona 25 Wards por 20.000 pasos diarios.

Los usuarios tienen la posibilidad de canjear sus puntos obtenidos en el Marketplace integrado en la ‘app’. Incluso cuando el teléfono está en el bolsillo, la app cuenta los pasos gracias a la geolocalización y al podómetro del smartphone.

Esta app ofrece cambiar tu pérdida de peso por dinero. Consiste en hacer una apuesta y formar una bolsa de premios. Si tu apuesta se convierte en una realidad, es decir, si bajas de peso, entonces ganas lo apostado. Aunque no cumplas 100% con la cantidad establecida, pero sí bajes de peso, obtendrás un premio. El pago promedio, como afirman los desarrolladores, es de más de 1,200 dólares americanos.

HealthyWage empieza usando una calculadora para que ingreses tus objetivos y descubras así, tus ganancias potenciales por ponerte en forma. Por ejemplo, quiero perder 30 kilos en seis meses como meta. ¿Cómo saben si realmente estás diciendo la verdad? Debes comenzar y terminar tu progreso con una grabación de tu pesaje para demostrar que la pérdida es real. A lo largo del desafío también debes registrar tu peso semanalmente.

