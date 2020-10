Las actrices Gwyneth Paltrow y Kate Hudson no se contuvieron al hablar de sus secretos más íntimos de su carrera, por lo que revelaron sus peores besos en la pantalla.

Durante un episodio del podcast Goop, dirigido por Gwyneth Paltrow , las dos confesaron entre risas y complicidad, las algunas de sus memorables escenas de besos en el cine.

Hudson dijo que Matthew McConaughey, su frecuente coprotagonista en películas como How to Lose a Guy in 10 Days y Fools’ Gold, fue probablemente el peor, dadas las circunstancias en el set cuando filmaron sus escenas de besos.

“La cosa es que cada vez que beso a McConaughey, es como si algo pasara y hay como mocos o viento”, se rio. “Cuando nos besábamos en el final de Fool’s Gold, estábamos como en el océano, tuvimos el accidente de avión. Tenía mocos por toda la cara”.

Pera Paltrow, no estaba muy contenta de besar a su co-protagonista de Iron Man and Avengers, Robert Downey Jr. “Cuando lo besé, me dije ‘Tienes que estar bromeando, esto es literalmente como besar a mi hermano'”, admitió.

Pero cuando Paltrow le preguntó a su entrevistada si en algún momento había sentido como si besara a un hermano. “A veces puede ser un poco un beso de hermano, pero otras no”, explicaba Hudson.

Hudson dio crédito a su casi famoso co-protagonista Billy Crudup por ser un “buen besador”, a pesar de que la escena fue cortada de la película.

