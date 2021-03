Con ef fin de honrar la memoria de su hijo, Eric Clapton escribió Tears in heaven”, una de las canciones más escuchadas en todo el mundo.

“Tears in Heaven” es una de las canciones más icónicas del británico, pero lo que nadie sabe es que esa canción la escribió después de perder a un ser querido, letra que va dedicada para él esté donde esté.

El legendario músico nació el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Reino Unido.

Eric Patrick Clapton, más conocido como Eric Clapton, es un guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica. Hoy en su cumpleaños 76

Una tragedia familiar

Fue en la década de los 80 cuando el matrimonio del músico con la modelo Pattie Boyd estuvo envuelto en problemas, por las constantes infidelidades del inglés.

Producto de uno de sus tantos affairs, nació la primera hija del artista: Ruth. Tras esta noticia, Pattie comenzó un proceso de divorcio.

Más tarde, Eric se enamoró de la modelo italiana Lory Del Santo, con quien inició una relación. Pero no todo fue fácil, ya que Clapton estaba en pleno proceso de divorcio y se recuperaba de su adicción a las drogas.

Incluso pasaba días en los que no quería ningún ruido en casa y hablaba muy poco con su entonces pareja.

Poco después Lory quedó embarazada y Eric reaccionó pésimo, porque odiaba los cambios y prefería una vida simple y organizada.

Tener un bebé afectaba eso. Cuando la modelo decidió dar a luz en Londres, Eric Clapton se opuso en un principio.

Luego aceptó hacerse cargo de su hijo, al que bautizaron como Conor. Los tres comenzaron a vivir como una familia y todo parecía felicidad. Cuando Conor tenía 3 años, se separaron.

Un trágico desenlace

En marzo de 1991, Lory Del Santo y Conor viajaron a Nueva York para pasar Pascuas con el artista inglés. El 19, Clapton paseó todo el día con su hijo y expareja.

llevaron al circo en Long Island, Nueva York, y los tres pasaron “el día más feliz de sus vidas”.

Eric Clapton le dijo a Lory que había decidido hacerse cargo de su hijo porque “ahora entendía lo que significaba tener un niño”.

Al día siguiente, una serie de descuidos provocaron que Conor cayera desde un piso 53 de un rascacielos neoyorquino. Murió instantáneamente al tocar el techo del edificio continuo.

No solo las canciones y el trabajo musical sirvieron de terapia para que Clapton se sobrepusiera al dolor de perder un hijo.

Si los primeros meses tras la muerte de Conor fueron una pesadilla, “el shock evitó que me hundiera del todo”, cuenta el músico en sus memorias.

Desconectado

Aunque 1991 fue un año aparentemente horrendo para el músico, en su autobiografía explica que “se plantaron varias semillas muy importantes. Mi recuperación del alcoholismo adquirió un nuevo significado”.

Precisó que “sobrio era de verdad lo más importante de mi vida por fin y me había dado un rumbo cuando creía que no lo tenía.”

Agregó que también había visto lo frágil que es la vida y “extrañamente eso me había alegrado en cierta manera, como si mi impotencia se hubiera convertido en una fuente de alivio para mí”.

También la música de Eric Clapton recibió una energía renovada. “Sentía la necesidad de tocar esas nuevas canciones sobre mi hijo y creía de verdad que iban a servir, no solo para ayudarme a mí, sino también a cualquier que hubiera sufrido una pérdida así de extraordinaria.

La oportunidad de ponerlas en el escaparate público llegó en forma del programa Unplugged para MTV.” Me lo habían propuesto y no estaba seguro, pero de repente me parecía la plataforma ideal”.

Añadió que se sentó en su de Chelsea y “me puse a trabajar en un repertorio para el programa que me permitiera recuperar mis raíces y presentar esas nuevas canciones en un ambiente seguro y bien cuidado”.

“El programa salió estupendamente”, anota el músico y explica que junto al guitarrista Andy Fairweather Low hicieron gran parte del trabajo “puramente acústico” basándose en material de Robert Johnson y Broonzy.

“Tocamos ‘Tears in heaven’ y ‘Circus left town’, aunque después veté ‘Circus’ porque yo temblaba demasiado. También disfruté de recuperar y volver a tocar canciones antiguas como ‘Nobody knows you when you’re down and out’, que fue con lo que empezó todo en Kingston tanto tiempo atrás”.

“Russ produjo el álbum del programa y Roger estaba como un padre primerizo esperando el proyecto, mientras que yo estaba bastante indiferente, diciendo que deberíamos sacarlo en formato de edición limitada”.

Afirmó que “no estaba tan loco con él y, por mucho que hubiera disfrutado de tocar todas las canciones, no me parecía que fuera algo que mereciera la pena escuchar”.

Ahí explica que, “cuando salió, fue el álbum más vendido de toda mi carrera, lo que demuestra la poca idea que tengo sobre marketing.

También fue el más barato de producir y el que menos trabajo y preparación requirió. Pero si quieres saber lo que me costó en realidad, tienes que ir a Ripley y visitar la tumba de mi hijo.

Creo que por eso fue un disco tan popular: creo que la gente quería demostrarme su apoyo y los que no tenían otra forma de hacerlo compraron el disco”.

