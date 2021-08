El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, pro sus siglas en inglés) estrenó la nueva tecnología de seguridad y vigilancia, que se encuentra a prueba desde mayo pasado, es capaz de detectar, rastrear e identificar operaciones de aeronaves no tripuladas, mediante un sistema de radar, imágenes térmicas e inteligencia artificial, de acuerdo con lo informado

“Estamos muy orgullosos de haber sido elegidos por la TSA para este histórico esfuerzo que permitirá proteger el espacio aéreo de nuestro del MIA y de los Estados Unidos”, dijo Ralph Cutié, director interino del centro aeroportuario de Miami.

Según Cutié, “este programa nos permitirá estar a la vanguardia de la seguridad del aeropuerto de Miami-Dade y de los aeropuertos hermanos, que podrán aprender con nosotros de esta nueva tecnología”.

Los drones representan una amenaza para la seguridad de la aviación cuando se vuelan a ciertos espacios aéreos restringidos y, en algunos casos, pueden ser utilizados con fines terroristas, acorde con la TSA.

Para el congresista federal Carlos Giménez, el MIA fue escogido como el primer aeropuerto que posee este sistema de detección de drones “no porque haya una amenaza específica” contra el aeropuerto, sino por las “buenas asociaciones” que existen con la agencia federal que vela por la seguridad en el transporte, informó Diario Las Américas.

Los drones y otras aeronaves no tripuladas se utilizan para una amplia gama de fines comerciales y recreativos. Si bien muchos están equipados con Global Software del sistema de posicionamiento (GPS), que impide su uso en ubicaciones restringidas, hay muchos operadores que no siguen las reglas y restricciones de seguridad.

“Es probable que en el pasado, por accidente, algunos operadores hayan sobrevolado el aeropuerto [de Miami], y eso hay que evitarlo”, señaló el congresista que representa el distrito 26.

El MIA es el primer aeropuerto seleccionado en el país para realizar pruebas con esta tecnología, según dijo el capitán Jim Bamberger, funcionario del TSA que lidera el programa piloto de “protección perimetral”, que se está probando en la terminal aérea de Miami.

El sistema incluye cámaras de 360 grados, luces infrarrojas y sensores térmicos, mientras que un equipo complementario proporciona información sobre la altura, dirección, velocidad, tipo e identidad del operador del dron.

🪅 #ICYMI | Miami International Airport (MIA) today celebrated its selection by the TSA as a testbed location for new drone detection technology.

🔗: https://t.co/5AsXsUSA5Hhttps://t.co/5AsXsUSA5H

— Airways Magazine (@airwaysmagazine) August 4, 2021