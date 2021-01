Una semana después de que un grupo de extremistas pro-Donald Trump ocupara el edificio del Capitolio de EE.UU., la popular aplicación de mensajería Telegram confirmó el miércoles que bloqueó “docenas” de canales en su plataforma masivamente popular.

“Damos la bienvenida a la discusión pacífica y a las protestas pacíficas, pero rutinariamente quitamos el contenido disponible públicamente que contiene llamadas directas a la violencia“, dijo el portavoz del telegram Remi Vaughn a CNN.

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store.

