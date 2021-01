Telegram elimina cuentas que inciten al odio y a la violencia

Tras el asalto al Capitolio, las principales multinacionales digitales han dado un paso adelante para impedir que se hagan llamamientos a la violencia desde sus plataformas. Las primeras en hacerlo fueron Facebook y Twitter, y ahora le tocó el turno a Telegram.

Un dato a considerar es que Google, Apple y Amazon, por su parte, han movido sus fichas para impedir que Parler, la red social desde la que se convocó y organizó el asalto, sea accesible a través de sus herramientas.

A través de un comunicado, Telegram aclara que su plataforma no es un lugar para la violencia, la actividad criminal y los abusadores. Por ello, “hemos realizado un esfuerzo considerable para erradicar a los abusadores de la plataforma. En ese sentido, hemos reforzando nuestra capacidad técnica para contrarrestar el contenido malicioso que ha sido establecido por organizaciones internacionales como Europol”.

Agrega el comunicado que “Telegram da la bienvenida a los debates y protestas pacíficas, pero nuestros términos de servicio prohíben explícitamente la distribución de llamados públicos a la violencia. En los últimos 7 años, hemos hecho cumplir esta regla de manera consistente en el ámbito mundial, desde Bielorrusia e Irán hasta Tailandia y Hong Kong. Movimientos civiles de todo el mundo confían en Telegram a la hora de defender los derechos humanos sin recurrir a la violencia”.

Refiere el comunicado que “a principios de enero, el equipo de moderación de Telegram comenzó a recibir un mayor número de informes sobre la actividad pública relacionada con EE.UU. en nuestra plataforma. El equipo actuó con decisión al tomar medidas drásticas contra los canales estadounidenses que abogaban por la violencia”.

También agrega que “gracias a estos esfuerzos, la semana pasada nuestros moderadores bloquearon y cerraron cientos de llamadas públicas de violencia que de otra manera podrían haber llegado a decenas de miles de suscriptores. El equipo continúa procesando los informes de los usuarios además de eliminar proactivamente el contenido que incite directamente a la violencia”

“Me gustaría agradecer a todos los que informaron sobre los canales públicos que cruzaron la línea. ¡Sigan así! Valoramos cada uno de sus informes”, refiere la empresa.

