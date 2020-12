Telegram está añadiendo una nueva función de chats de voz de grupo que es similar a una sala de Discord siempre activa.

Los chats de voz son ahora parte de los chats de texto existentes, y funcionan como una opción persistente para hablar en vivo con amigos o familiares.

Telegram está apoyando “unos pocos miles de participantes”, así que incluso grupos más grandes para cosas como eventos en vivo incluirán chats de voz. La función aparece en la parte superior de un chat grupal existente, si está activada, permitiendo a cualquiera unirse a la conversación libremente.

En las versiones de escritorio de Telegram para Windows y Mac, también puede utilizar una tecla “pulsar para hablar” para los chats de voz para controlar la entrada del micrófono.

Telegram groups get a new dimension with Voice Chats – persistent conference calls that run in parallel to existing text chats. Voice Chats add a live layer of ephemeral talk to the group and can be used as informal lounges or virtual office spaces.https://t.co/08dyFMWok6 pic.twitter.com/13XcszUzob

— Telegram Messenger (@telegram) December 23, 2020