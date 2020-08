Un telescopio del Observatorio Austral Europeo (ESO) captó imágenes nítidas de una llamada “mariposa espacial”, una burbuja de gas conocida como NGC 2899.

Esta es la primera vez que se obtienen imágenes con tanto detalle de ese objeto que tiene la forma de una mariposa azul rodeada de un especia de aura rosa.

Las franjas de gas de la mariposa se extienden hasta un máximo de dos años luz desde su centro, brillando intensamente frente a las estrellas de la Vía Láctea a medida que el gas alcanza temperaturas superiores a diez mil grados.

Las altas temperaturas se deben a la gran cantidad de radiación proveniente de la estrella madre de la nebulosa que hace que el gas de hidrógeno que hay en ella forme un halo rojizo alrededor del gas de oxígeno que brilla en tonos azules.

Los astrónomos pudieron captar esta imagen con alto nivel de detalle utilizando el instrumento FORS (Focal Reducer and low dispersion Spectrograph, reductor focal y espectrógrafo de baja dispersión), instalado en UT1 (Antu), uno de los cuatro telescopios de 8,2 metros que componen el VLT de ESO, en Chile.

Resembling a butterfly with its symmetrical structure, beautiful colours, and intricate patterns, this striking bubble of gas, NGC 2899, appears to float and flutter across the sky in this new picture from our VLT.

Credit: @ESOhttps://t.co/IseDOa6YRe pic.twitter.com/gPpSBa2N9y

— ESO (@ESO) July 30, 2020