Para este miércoles el día empezará con temperaturas entre 50°F(10°C) y 60°F(15°C), pero los vientos suaves hacen que se sienta bastante bien afuera. Los números en la tarde llegarán a los 80 grados, ligeramente por debajo de lo esperado para esta época del año.

Los vientos controlados harán que sea un gran día en barco y en la playa. ¡Les estoy hablando a ustedes, vacaciones de primavera!

Si es fanático de estas cómodas condiciones, aprovéchalas ahora. Los vientos cambiarán más hacia el sur y traerán una mayor humedad y temperaturas de 80°F (24°C) al final de la semana y durante el fin de semana. Parece que los termómetros probablemente superarán los 90°F (32°C) .

The warmth ☀️ and flowers 🌸 are our favorite parts of spring, but don't forget about the severe storms that come during the season ☔

Wondering when you'll be stuck inside? Catch our air for your city's timing this week. pic.twitter.com/bOcG8s4ydO

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 6, 2021