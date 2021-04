Las temperaturas y la humedad bajaron un poco este jueves en Florida, cortesía de un frente que avanzó el miércoles por la noche. No se puede descartar un chubasco aislado con algunas precipitaciones más irregulares posibles más tarde en el día.

Las temperaturas máximas todavía se las arreglarán para llegar a los 80°F (26°C), pero sentirá una agradable brisa del norte.

La brisa se levantará un poco más desde el viernes hasta el fin de semana en Florida, lo que hace que no sean las mejores condiciones para ir la playa y la navegación. El riesgo de la corriente de resaca será moderado o incluso elevado.

CRAZY COLD temps across the Southern Plains this morning. This is the winter that just won't end for Texas! @weatherchannel pic.twitter.com/p5x2Yf3rEX

— Chris Bruin (@TWCChrisBruin) April 21, 2021