Definitivamente la discreción es una virtud muy apreciada entre amigos. Ya que es la que permite que confiemos plenamente en otra persona. ¿Puedes estar totalmente segura de la prudencia de un amigo? Según los signos del zodiaco, depende... Por esa razón te damos la lista de cuales los signos más imprudentes y los más discretos.

La discreción es una actitud está relacionada con la prudencia y en ocasiones al tacto social. Conocer bien los límites entre decir algo y callarlo es una virtud que no todos poseen.

Además hay personas más sensibles que otras a una indiscreción. Según univision.com por los signos zodiacales son los siguientes…

Aries

Sin “pelos en la lengua”

Las personas de Aries “no tiene pelos en la lengua”. Como lo piensa lo dicen, sin medir las consecuencias. Esto a veces le ocasiona problemas porque comete indiscreciones constantemente.

Tauro

Extremadamente pacientes, pero cuando se termina prepárate

Los Tauro son discretos, hasta que chocan con su propia terquedad. Cuando se les mete una cosa en la cabeza y piensa que tiene razón no parará hasta expresarlo, aunque esté equivocado, y le cueste trabajo admitirlo.

Cuando eso ocurre y se termina su paciencia abren la boca y dicen lo que pensaba desde hace tiempo. Usualmente lo suelta en el peor momento, lo cual les vuelve imprudentes, aunque en menor grado que signos de fuego como Aries o Sagitario.

Géminis

Dicen lo primero que se les ocurre como si fuera lo más normal del mundo

Los géminis son elocuentes, locuaces, conversadores y con gran agilidad mental. Ellos pueden sorprender con sus ideas y sus palabras. Además pueden colocar a otros el situaciones realmente embarazosas por esa característica de hablar sin pensar. Es parte de su naturaleza. Por ello es uno de los signo imprudente dentro del zodíaco.

Cáncer

Les cuesta decir las cosas de frente. Son muy indirectos

El cáncer es maternal o paternal por naturaleza. Y por esa características quiere ayudar a todo. Trata a los demás como si fuera parte de su familia y es extremadamente empático. Si tienes que decirle algo desagradable tienes que ser muy sutil. Incluso decirlo de forma indirecta para no herirlo.

Debido a que no le gusta herir a los otros mide sus palabras. Por ello es uno de los signos más prudente del zodiaco y muy receptivo para escuchar a otros.

Leo

Estallan y no miden las consecuencias

Leo espera que todos acepten lo que digas sin ripostar, ni molestarse. En caso de que alguien se enfade, piensa e incluso lo dice “¡ese es su problema, no el mío!”. Cuando crees que tienes la razón, o que debes decir algo para corregir un error, protestar contra algo mal hecho o reclamar un derecho no hay nada ni nadie que te frene. Por ese motivo es uno de los signomás imprudentes del zodíaco.

Virgo

Adora los detalles y por eso es a veces es indiscreto

Los virgos no son realmente indiscretos, sino que indican lo que considera un error o un defecto tratando de ayudar a los demás. A veces se vuelven reiterativos y sus comentarios no son siempre bien recibidos pues a nadie le gusta que le estén sacando a relucir constantemente los errores y defectos.

Virgo hace muy bien las cosas, busca la perfección en su trabajo y en su vida por ese sentido se fija mucho en los detalles y suele señalarlos de una forma directa lo cual le vuelve indiscreto e inoportuno en esos momentos.

Libra

La prudencia y el tacto social son sus mejores cartas

Eres el signo que personifica el tacto social por excelencia. El Libra jamás será indiscreto. Siempre tratará de expresarse con mucho cuidado tratando de no herir a los demás con una palabra mal dicha, o fuera de lugar.

Es uno de los signos más prudentes del zodiaco. Es el que menos se envuelve en situaciones sociales dudosas causadas por una palabra mal dicha en el momento inadecuado.

Escorpión

La ironía y el sarcasmo puede volverles imprudentes

Tu signo no es que en sí sea imprudente, sino que cuando va a decir algo lo dice muchas veces usando la ironía o el sarcasmo lo cual puede causar serios problemas con los demás ya que no todas las personas están dispuestas a ser atacadas verbalmente con palabras de doble sentido o frases irónicas.

Cuando piensan que algo está mal hecho o que debe corregirse lo expresarán inevitablemente, y en muchos casos sin pensar en los resultados. Algunos le llaman “lengua venenosa” por la forma en que se expresan, pero esto no es totalmente cierto ni justo ya que muchos escorpiones obran de buena fe y tal vez usan la ironía pensando que al hacerlo asumen un tono de broma que puede conseguir el efecto deseado de ayudar a los demás

Sagitario

Confunde la sinceridad y franqueza con la falta de tacto

En su afán por ser sincero y franco, diciendo lo que piensa, Sagitario se mete en muchos problemas. Tiende a ser bastante indiscreto pues su lema es “llamar las cosas por su nombre”, y piensa que si no lo hace así está siendo hipócrita o mintiendo, lo cual no siempre es así. C

Aunque es una hermosa cualidad la sinceridad y honestidad de pensamiento, no se debe confundir con la falta de sensibilidad o con palabras que causen dolor o daño innecesario a los demás. Sagitario es por así decirlo uno de los signos más indiscretos del zodiaco.

Capricornio

Al poner las cosas en su sitio son imprudentes

Sabes qué decir, cuándo y cómo, lo cual te vuelve una persona prudente y considerada, aunque no siempre es así. Los capricornianos son más bien reservados y no quieren ser considerados indiscretos. Saben ser prudentes y no decir lo que no debe decirse en el momento inadecuado.

Acuario

Son indiscretos pero no se dan cuenta

El gran problema con Acuario es que no se dan cuenta cuándo están siendo indiscretos porque lo toman todo con un natural desenfado y sin incomodarse por los comentarios que escuchan, de ahí que piensan los suyos no tienen nada de indiscretos o inoportunos cuando en general no es así.

Piscis

Al tratar de ayudar a los demás se vuelven imprudentes

Debido a su empatía y a un cierto tono de timidez, los piscianos tienden a no cometer indiscreciones, más bien cuando ocurren se deben a no haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo en su entorno y creen que al comentar algo están ayudando mucho a otra persona, lo cual no siempre es así. Mejor es pensarlo dos veces y si se va a decir algo hacerlo en privado, nunca en público y en el momento adecuado.

Ahora sabes en quien confiar y en quien no.

