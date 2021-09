Este jueves el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos aseguró que es “probable” que la población estadounidense requiera una tercera dosis para considerar que están completamente vacunados contra el COVID-19.

Desde una rueda de prensa en la Casa Blanca, el doctor Fauci indicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) tendrán la última palabra al respecto. Sin embargo, el experto dijo que su experiencia profesional lo lleva a creer que una tercera dosis de vacunas de ARNm será necesaria para ofrecer protección a largo plazo contra el coronavirus.

FDA is holding an advisory committee meeting to discuss the Pfizer-BioNTech supplemental Biologics License Application for administration of a third (“booster”) dose in individuals 16 years of age and older. https://t.co/P1f5LL7vL4 pic.twitter.com/gQGpjFqDtE

