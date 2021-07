The Related Group y la Comisionada Eileen Higgins & líderes comunitarios para celebrar la finalización de la Fase Uno de River Parc. Este proyecto está reinventando la Pequeña Habana, transformando 800 unidades de vivienda pública de la década de 1960 en un campus con 2,400 unidades modernas de ingresos mixtos.

River Parc define por qué la vivienda asequible es una prioridad clave para mi administración. Además de brindar a miles de residentes acceso a hermosas viviendas que puedan pagar, crearemos más negocios locales para el éxito, una inversión en familias y comunidades prósperas.

Las autoridades del condado Miami-Dade celebraron el jueves la finalización de la primera fase de un nuevo proyecto de vivienda asequible, que representa un verdadero alivio para quienes no tienen vivienda o están en busca de una más económica y en mejores condiciones.

El proyecto en La Pequeña Habana, que se va concretando por etapas, beneficiará a cerca de 2,400 familias. Son nuevos apartamentos del complejo conocido como River Parc, ubicado en el 1355 de la calle 7 del noroeste.

“Aquí tenemos 2,400 apartamentos nuevos, lindísimos, y una mezcla de personas de diferentes niveles de ingreso y también de edades”, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

La comisionada Eileen Higgins asegura que quienes deseen presentar una solicitud para vivir en el complejo de apartamentos, pueden hacerlo contactando al Departamento de Vivienda Pública.

“Vamos a tener unidades para nuestras personas mayores, pero para familias también”, dijo Higgins.

Herminia Leiva le agradeció al condado que la hayan tomando en cuenta para participar del programa.

“Nos están mejorando la vida, yo fui una de las primeras personas que me mudé aquí el 25 de mayo y la verdad cuando me vi aquí dentro me quedé fría”, dijo.

It was a delight to join @Related_Group, @CommishEileen & community leaders to celebrate the completion of River Parc Phase One. This project is reimagining Little Havana, transforming 800 public housing units from the 1960s into a campus with 2,400 modern mixed-income units. pic.twitter.com/GMp8MKmX6K

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 29, 2021