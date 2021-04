Dicen que la familia se reconoce en cualquier momento. Y así parece que le sucedió a estas dos hermanas que llevaban año y medio sin verse. Una de ellas dio a luz y la reacción del nuevo integrante de la familia fue totalmente sorprendente al estar cerca de su tía.

Estas dos hermanas se reunieron por primera vez en 18 meses, tiempo suficiente para que naciera un nuevo bebé, y él se dirigió directamente a su tía.

Mira el vídeo publicado por CBS.

HAPPY TEARS: These two sisters reunited for the first time in 18 months – enough time for a new baby to be born, and he took right to his aunt. pic.twitter.com/9izdxEEHXJ

