A un mes y dos días de la tragedia de Champlain Towers South, aún no se sabe que sucederá con el terreno donde estaba la edificación en Surfside.

Esta semana el juez Michael Hanzman ordenó para que un administrador judicial supervise la situación legal del edificio.

Recientemente, Hanzman había ordenado el proceso de venta del terreno que estaría valorado en $110 millones.

Esta decisión trajo sus consecuencias, debido a que algunas personas no quieren que el terreno se utilice para un bien público.

“El reto será equilibrar ambos intereses. Lo entendemos muy bien, y el administrador judicial es hipersensible a las necesidades de los que perdieron a sus seres queridos”.

Un grupo de vecinos que habitaban el Champlain Towers South, han dicho que desean que se construyan otras viviendas en el lugar.

Así lo informó Christina Pushaw, representante del Gobernador de Florida, Ron DeSantis.

“Los sobrevivientes han expresado diferentes opiniones sobre qué hacer con la tierra, con algunos sugiriendo que se debe vender al gobierno local o estatal, y algunos quieren vender a un desarrollador privado para reconstruir en el sitio para que puedan volver al lugar que todavía consideran su hogar.”

Pero hay otro grupo como Soriya Cohen, quien cree que el realizar otra construcción en el sitio sería una deshonra para las víctimas.

“No puedo ni imaginarme una profanación así. Imagínate que ese fuera tu cónyuge, tu padre o tu abuelo y que para ganar dinero construyeran encima”, dijo Cohen.

