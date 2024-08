Descubriendo ‘The Amalfi Llama’: Elegancia y tradición en cada bocado

Cuando se trata de experiencias culinarias en Miami, pocos lugares capturan el corazón y el paladar como lo hace The Amalfi Llama. Ubicado en Aventura, este restaurante no solo te transporta a la hermosa costa italiana, sino que también te envuelve en los sabores auténticos de la Patagonia argentina.

Durante mi reciente visita, tuve la oportunidad de explorar su menú y conversar con Javier Banchero, propietario del restaurante. Entre los platos que probé, destaca la famosa MilaMessi, una milanesa especial cuya receta proviene directamente de la familia Messi, quienes también forman parte de este proyecto gastronómico. Y sí, este delicioso platillo, junto con otros más, están disponible en Miami Spice.

Hasta el 30 de septiembre, The Amalfi Llama ofrecerá un almuerzo de tres platos disponible los sábados y domingos por $35 por persona, y una cena de tres platos por $60 por persona, disponible a diario. Esta es una oportunidad única para disfrutar lo mejor de ambos mundos: sabores italianos y argentinos, combinados con la elegancia que solo este restaurante sabe ofrecer.

Miami Spice, una oferta irresistible

El menú Miami Spice de The Amalfi Llama es una celebración de sus platos más populares. Como explicó Javier Banchero, han seleccionado con mucho cuidado tres aperitivos, cinco platos principales y tres postres que reflejan la esencia del restaurante. Para los amantes del pescado, el Branzino a la parrilla es una opción destacada. Si prefieres la carne, no te puedes perder el Center Cut o el Tomahawk, cortes de calidad premium cocinados a la perfección con leña de quebracho.

Y para los fanáticos de la pasta, el Truffle Tagliatelle es un imperdible, un plato que combina la frescura italiana con el toque distintivo de The Amalfi Llama. Esta oferta especial no solo es una oportunidad para disfrutar de una comida exquisita, sino también para descubrir un rincón culinario en Miami que quizás aún no conocías.

Una charla con Javier Banchero: Corazón y pasión en cada plato

Durante mi visita, tuve la suerte de sentarme a conversar con Javier Banchero, una charla que reveló el alma detrás de este lugar.

Ricardo Moros: Javier, el nombre del restaurante es bastante único. ¿Cuál es el origen de ‘The Amalfi Llama’?

Javier Banchero: A todo el mundo le gusta la comida italiana y la argentina… Pero, ¿dónde está la elegancia? Para nosotros, la parte más hermosa de Italia es la costa de Amalfi. Es elegante, tiene un arte culinario excepcional, y ahí encuentras la mejor pasta, la pizza más deliciosa y también excelentes carnes. Siendo argentino, pensé: “Amalfi representa esa belleza costera y, además, es un nombre que resuena con elegancia”. La llama, por otro lado, proviene del animal que representa la Patagonia, un símbolo muy arraigado en nuestra cultura.

Ricardo Moros: Su menú combina lo mejor de la cocina de leña de la Patagonia y los sabores frescos de Italia. ¿Cómo surgió esta idea?

Javier Banchero: Una de nuestras especialidades, como argentinos, es la manera en que cocinamos la carne, y lo digo con mucho orgullo. Utilizamos leña de quebracho, lo que le da un sabor único a nuestros cortes. Aquí, no es solo una parrilla argentina, que por supuesto tiene su mérito, sino que lo llevamos al siguiente nivel con un toque de sofisticación. Tenemos cortes de Wagyu japonés, Tomahawk australiano, entre otros. Así que combinamos estos dos estilos culinarios, y el resultado ha sido espectacular.

Ricardo Moros: Probé la MilaMessi y debo decir que me encantó. ¿Cuál es la historia detrás de este plato?

Javier Banchero: Cada vez que la cuento, se me pone la piel de gallina. Soy rosarino y tengo la fortuna de conocer a la familia Messi desde hace muchísimos años. La MilaMessi es un homenaje a la milanesa que Leo disfrutaba de niño. La preparamos con un corte de Ribeye, siguiendo la receta única de su mamá. Es un plato que no solo lleva el nombre de Messi, sino también su historia.

Ricardo Moros: Javier, si tuvieras que elegir tres platos de tu menú y compararlos con tres delanteros, ¿cuál sería tu tridente ideal?

Javier Banchero: Te voy a responder como si fuese la MSN (Messi, Suárez, Neymar). Definitivamente el Branzino a la parrilla, además de ser una opción saludable. El Center Cut, que me encanta, y la MilaMessi. Me crié comiendo la MilaMessi, así que es inevitable elegirla.

Ricardo Moros: ¿Es la MilaMessi un éxito?

Javier Banchero: ¡Definitivamente! La MilaMessi es uno de nuestros platos más pedidos. Desde que la incorporamos al menú, ha tenido una aceptación increíble. Vendemos aproximadamente unas 250 por semana, ¡bárbaro!

Ricardo Moros: ¿Qué representa para ti que The Amalfi Llama esté en Miami?

Javier Banchero: Miami es una ciudad cosmopolita, un crisol de culturas. Es el lugar perfecto para un concepto como el nuestro. Queremos expandirnos, llevar esta experiencia a otros rincones, como Brickell, Nueva York y Texas. Pero siempre con el corazón de The Amalfi Llama intacto.

The Amalfi Llama, visita obligatoria

Para cerrar mi experiencia en The Amalfi Llama, no pude resistirme a probar el Fire-Roasted Cheesecake, uno de los postres más populares de la casa. Y déjenme decirles, es una verdadera delicia que no deben dejar pasar. Con una base perfectamente horneada y una compota de frutos rojos que equilibra el dulzor del cheesecake, este postre es el cierre perfecto para una comida memorable. Además, el menú de cócteles es amplio y variado, ofreciendo opciones para todos los gustos, desde los clásicos hasta creaciones más innovadoras, lo que añade un toque especial a la experiencia.

Si estás buscando una experiencia culinaria que combine tradición, elegancia y un toque de exclusividad, The Amalfi Llama es una visita obligada durante esta temporada de Miami Spice. No olvides explorar otros reviews en nuestra sección de gastronomía para descubrir más lugares destacados en Miami. ¡Buen provecho!