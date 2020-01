The Grove Resort & Water Park de Orlando le da la bienvenida a la nueva empresa de administración hotelera

The Grove Resort & Water Park, un galardonado complejo turístico de destino ubicado a solo minutos de los parques temáticos de Walt Disney World, le da la bienvenida a Paramount Hospitality Management (PHM) a su equipo. El 14 de enero, PHM asumió la administración del hotel abarcando el programa de alquiler a corto plazo, diseñado para responder a las necesidades de los propietarios y huéspedes del hotel de las 878 lujosos condominios.

Por Redacción Miami Diario

«Paramount tiene una trayectoria de mucho éxitos y excelentes resultados financieros para las propiedades que administra y para los propietarios individuales de los condominios, al mismo tiempo, Paramount sabe crear una gran experiencia para las personas que se hospedan en el hotel,” afirmó Noah Breakstone, director ejecutivo de BTI Partners, el desarrollador detrás de The Grove. «Su talentoso equipo y el nivel de experiencia de la empresa elevarán a The Grove al siguiente nivel, ayudándonos a seguir creciendo nuestro posicionamiento nacional e internacional como uno de los principales destinos vacacionales de Orlando con muchas oportunidades para los compradores y propietarios de los condominios.”

PHM opera como una empresa de gestión práctica enfocada en el segmento de condominios-hoteleros en el mercado de Orlando. PHM se incorporó cuando The Grove — que desde 2017 se ha estado inaugurando en fases — concluye con la reciente apertura de su última torre. Con más de la mitad de los condominios ya vendidas a compradores de todo el mundo, PHM hará crecer la relación de The Grove con los actuales y futuros propietarios aprovechando su experiencia.

PHM posee, administra y opera condominios-hoteleros, resorts y hoteles galardonados, y cuenta con décadas de experiencia en la administración de propiedades de primera categoría en el centro de Florida. Esas propiedades incluye Floridays Resort Orlando y The Point Hotel & Suites con clasificaciones superiores consistentes que lo posicionan entre el 2% y 4% de los 359 hoteles más importantes de Orlando y como los mejores resorts familiares de los Estados Unidos por TripAdvisor y muchos otros reconocimientos más. La empresa ha sido reconocida como una empresa Golden 100, una empresa de propiedad privada de primera categoría y clasificada como una empresa de gestión hotelera de primera categoría por la publicación de Hotel Management (“Gestión Hotelera” en español) en 2019.

The Grove ofrece a los propietarios la opción de colocar sus condominios en el programa hotelero, denominado The Grove Resort Orlando, para atraer a los turistas que buscan alojamiento a sólo millas de Magic Kingdom® Park, Epcot®, Disney’s Hollywood Studios® y Disney’s Animal Kingdom® Theme Park durante su estadía en Orlando. Los condominios de dos y tres habitaciones de The Grove — que vienen con cocinas completas, áreas de sala y comedor, lavadoras y secadoras de tamaño completo y patios con mosquitero — son una buena alternativa para grupos y familias grandes que no quieren quedarse en un hotel tradicional. The Grove se ha esforzado por ser un destino único que forma parte de una experiencia integral en Orlando. El ser un hotel Good Neighbor® de Walt Disney World promueve aún más esa misión y le añade a The Grove un nuevo nivel de beneficios para sus huéspedes.

Cuando se alojan en The Grove, los propietarios y los huéspedes del hotel pueden disfrutar de las comodidades más modernas, incluyendo el parque acuático Surfari Water Park, que ofrece múltiples toboganes, un río lento (lazy river) y un simulador de surf FlowRider Double. The Grove también cuenta con una sala de juegos de 6.300 pies cuadrados (585 m2), tres piscinas, un spa, gimnasio, restaurantes de alta calidad, mercados de consumo rápido (grab-and-go) a gran escala, muelle frente al lago para deportes acuáticos, y tres bares y salones. La calidad del servicio así como los servicios de primera línea han hecho que The Grove gane los prestigiosos premios inmobiliarios USA & Americas Property Awards por su desarrollo de uso mixto en Florida, EE. UU. (Mixed-Use Development Florida) ; Mejor desarrollo de Leisure en Florida, EE.UU (Best Leisure Development Florida, USA) ; Hotel altamente recomendado EE.UU (Highly Commended Hotel USA) ; y por Hotel Internacional de cuatro estrellas 2019-2020 (International Four-Star Hotel 2019-2020). Además, The Grove ganó el premio regional para BTI Partners en la categoría «Mejor de Estados Unidos en el Desarrollo de Leisure.» (“Best in Americas for Leisure Development”).

Desde la apertura de su primera torre en 2017, The Grove se ha convertido rápidamente en un centro turístico de primera clase bajo el liderazgo de Benchmark Hospitality Management. A medida que The Grove entra en una nueva etapa, PHM se hará cargo de todas las operaciones diarias con la afiliación al programa Access de Benchmark.

«The Grove Resort ha recorrido este período inicial de ‘apertura preliminar’ bajo la administración de Benchmark Hospitality Management,” dijo Dominic Pickering, director de ventas de The Grove. «Benchmark ha sido integral en el posicionamiento de The Grove en el mundo gracias a fuertes iniciativas de marketing y relaciones con operadores de tours y agencias de viajes que aumentaron rápidamente la ocupación del hotel.

El programa de alquiler a corto plazo permite a los propietarios de The Grove generar ingresos para ayudar a cubrir el costo de la propiedad. Los condominios de dos y tres habitaciones, que vienen completamente amuebladas, se venden desde los US$ 300.000s hasta los US$ 500.000s.

Orlando, que atrajo a 75 millones de visitantes en 2018, sigue siendo la ciudad más visitada de los Estados Unidos.

Por Nota de Prensa

