The Rolling Stones sorprende al público con su primera canción en ocho años y se la dedica al Covid-19

The Rolling Stones, una de las bandas de rock británicas más famosas del mundo, lanzó este jueves una nueva canción por primera vez en ocho años. El tema, titulado ‘Living in a Ghost Town’ (‘Viviendo en una ciudad fantasma’) está dedicado a la pandemia de coronavirus, según publicó rt

A través de Twitter, el cantante Mick Jagger indicó que «estábamos en el estudio grabando material nuevo antes de la cuarentena y había una canción, ‘Living in a Ghost Town’, que pensamos tendría resonancia con los tiempos en que estamos viviendo».

Keith Richards , guitarrista de la banda, expresó que la canción fue escrita el año pasado cuando el grupo comenzó a trabajar en Los Ángeles en su nuevo álbum.

You can watch our performance for @glblctzn One World: #TogetherAtHome on BBC1 at 7:15pm BST tonight and check out worldwide listings at https://t.co/xtva9yzGhh pic.twitter.com/AUrJCZJfgF

— Mick Jagger (@MickJagger) April 19, 2020