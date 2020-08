The Suicide Squad de James Gunn, que cuenta con parte del elenco original, lanzó su primer adelanto en video en el evento DC Fandome, según publicó elnacional

Un dato a considerar es que en el material se presenta a los personajes de la cinta. Al empezar el panel de The Suicide Squad James Gunn indicó que ya se conocía qué actores estarían en la película. Sin embargo, detalló que todavía habían papeles que eran un misterio. Luego de eso, presentó un video corto con los actores caracterizados. Estos son los roles:

Viola Davis como amanda Palmer

Joel Kinnaman como Rick Flag

Michael Rooker como Savant

Flula Borg como Javelin

Margot Robbie como Harley Quinn

David Dastmalchian como Polka Dot Man

Daniela Melchior como Ratcatcher 2

Idris Elba como Bloodsport

Joaquín Cosio como King Shark

Mayling NG como Mongal

Peer Capaldi como Thinker

Alice Braga como Sulsoria

Pete Davidson como Blackguard

Nathan Fillion como T.D.K.

Sean Gunn como Weasel

Jai Courtney como Capitán Boomerang

John Cena como Peacemaker

También se presentó un primer trailer de The Suicide Squad enfocado en el detrás de cámaras, con imágenes de los actores disfrazados.

El cómo James Gunn consiguió el trabajo de escribir y dirigir la cinta se remonta a unos mensajes de Twitter en los que hace unas bromas que fueron muy criticadas. Las bromas se hicieron años antes de que él dirigiera las dos películas de Guardians of the Galaxy.

Vale recordar que Marvel Studios decidió no volver a contar con el director, razón por la cual Warner Bros. lo contrata y Gunn acepta dirigir The Suicide Squad. Este es uno de los cómics que más amó al crecer. Eventualmente, Marvel lo vuelve a contratar para Guardians of the Galaxy Vol. 3, cuya fecha de estreno aún no se conoce.

Con información de: elnacional

