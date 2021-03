The Weeknd, quien claramente hizo el álbum del año y no logró ninguna nominación en los Grammy, anunció un boicot contra la entrega de premios.

En un comunicado para The New York Times, el canadiense advirtió que nunca más irá a la ceremonia, se presentará en esta, ni pondrá su trabajo a consideración de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación.

“Debido a los comités secretos, ya no permitiré que mi sello envíe mi música a los Grammy”, sostuvo The Weeknd sobre el boicot a los premios, que históricamente han ignorado a las mujeres y a las personas de color, reportó Infobae.

En algún momento se rumoró que los Grammy le pidieron al cantante que cancelara su presentación en el Super Bowl LV para estar en vivo en la entrega de premios.

Esto, porque la fecha inicial de la ceremonia estaba solo a una semana del partido —originalmente se celebrarían a finales de enero— y ambos se transmiten por CBS.

El equipo de The Weeknd se negó y supuestamente la falta de nominaciones es una represalia por no elegir a los Grammy.

Sin embargo, la Academia sostiene que esta no fue la razón. Según ellos, las votaciones terminaron antes de que Abel Tesfaye fuera anunciado como el acto principal del Super Bowl.

¿Acaso los miembros de la Academia simplemente no votaron por The Weeknd y ninguna canción de After Hours? Resulta extraño creerlo, sobre todo tomando en cuenta que apenas esta semana “Blinding Lights” se convirtió en la primera canción en pasar más de un año en el top 10 del Hot 100 de Billboard.