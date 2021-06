El miércoles por la noche Theresa Velásquez se trasladó desde Los Ángeles a Miami para visitar a sus padres, quienes vivian en el tercer piso de Champlain Towers, el edificio que colapsó.

Hasta ahora tanto Theresa, como sus padres Julio y Ángela Velásquez se encuentran entre los 159 desaparecidos.

Theresa estaba ansiosa por pasar algún tiempo libre con sus padres, le dijo una de sus amigas al Herald. Pero solo unas horas después de su llegada al 8777 Collins Ave., el edificio de condominios se reduciría a una masa de metal retorcido y concreto roto.

Los amigos de Theresa no han podido localizarla desde el miércoles, su hermano, David Velásquez, le dijo al Washington Post que no ha sabido nada de su hermana ni de sus padres desde el colapso. Acompañado por su esposa, un niño pequeño y otros tres miembros de la familia, David voló a Miami desde Nueva York, uniéndose a la multitud de familiares y amigos desesperados por escuchar a sus seres queridos.

“Julio y Ángela son la pareja más dulce del mundo; No tengo más que cosas buenas que decir sobre ellos ”, dijo al Herald un ex vecino de la pareja que pidió no ser identificado. “Todavía son dueños de la casa al otro lado de la calle. Los vimos hace unos meses limpiarlo para sus inquilinos. Vimos a Theresa crecer allí. Es surrealista “.

Julio y Ángela se mudaron a la unidad 304 en Champlain Towers hace varios años, buscando un lugar tranquilo en la playa para pasar sus años dorados, dijo el mismo vecino al Post.