Tiger Woods está de regreso en Los Ángeles tras 4 meses después de ese aparatoso accidente, y para un tipo que casi pierde la pierna, pero se ve bastante bien

El jet privado de Tiger Woods aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles el lunes junto a su novia, Erica Herman.

Al bajarse del avión, Tiger Woods de 45 años, llamó la atención con su atuendo con una manga de compresión negra en su pierna derecha, se movía solo, usando un par de muletas. Reseñó TMZ.

Se desconoce la razón por la que Tiger está en Los Ángeles, es posible que esté aquí para tratamientos de seguimiento con algunos de los médicos que inicialmente trabajaron en la pierna, pero simplemente no lo sabemos.

Como se informó anteriormente, Woods resultó gravemente herido durante el accidente del 23 de febrero: sufrió fracturas abiertas conminutas en la pierna derecha, lo que significa que el hueso se rompió en al menos 2 lugares y atravesó la piel.

TMZ video of Tiger Woods. The comeback is on pic.twitter.com/wVGJCveTrg

— FromTheBackTees (@FromTheBackTees) June 15, 2021