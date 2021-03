Tim Allen se está abriendo sobre su pasado.

La estrella de 67 años apareció recientemente en el «podcast WTF con Marc Maron» y habló sobre su tiempo en la cárcel por cargos de cocaína cuando era joven, reportó Fox News.

«Después de la muerte de mi padre, realmente jugué con la gente y les dije a los adultos lo que querían escuchar y luego les robé la bebida», recordó Allen.

El padre de la estrella de «El último hombre en pie» murió en un accidente automovilístico a manos de un conductor ebrio cuando Allen tenía solo 11 años, aunque su propia lucha con el alcohol ya había comenzado en ese momento.

«Realmente yo era Eddie Haskell [from ‘Leave it to Beaver’]: ‘Sí, señora Cleaver. No, señora Cleaver ‘», dijo Allen.» Sabía exactamente lo que querían los adultos: hacer su cama, ser educado, usar una servilleta, y luego iría a robar todo lo que había en la casa«.

Más tarde se declaró culpable de los cargos de tráfico de drogas y, a los 23 años, pasó dos años y cuatro meses en una prisión federal.

«Éramos un grupo de estudiantes universitarios, un grupo de niños que se exageraron», dijo el alumno de «Mejoras en el hogar», y señaló que «dos de nosotros tomamos [the punishment] para unos 20 chicos«.

Allen admitió que «estaba muy arrepentido» después de ser arrestado debido a que llevaba una «existencia terriblemente estresante». Fue durante sus días de espera de sentencia que el astro comenzó a fijarse metas para su vida.