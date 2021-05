El actor Timothée Chalamet interpretará el icónico papel de Willy Wonka en la precuela de ‘Charlie y la fábrica de chocolate‘, llamada ‘Wonka’, así lo informó Deadline este lunes.

La película será dirigida por Paul King ( creador de ‘Paddington 2‘) y la historia que contará con el guion de Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson y Steven Levenson, se centrará en el joven Willy Wonka y sus aventuras antes de abrir la fábrica de chocolate más famosa del mundo.

Según varias fuentes esta será la primera vez que Chalamet podrá mostrar sus habilidades para el canto y el baile con varios números musicales que aparecerán en Wonka.

Charlie y la fábrica de chocolate’ ha sido adaptada en dos ocasiones en la gran pantalla. La primera en 1971, ‘Willy Wonka Y La Fábrica de Chocolate’, en uno de los papeles más emblemáticos de Gene Wilder. La segunda, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp en 2005, ‘Charlie y la fábrica de chocolate‘.

Courtenay Valenti será quien supervisará el estudio de este proyecto pautado para su estreno el 17 de marzo de 2023.

El joven actor nominado al Oscar ha evitado la imagen de la estrella a lo largo de los años con su próxima adaptación de Dune siendo su primera verdadera aventura en el género. A finales de este año, Chalamet aparecerá en Dune para Warner Bros y Legendary de Denis Villeneuve, The French Dispatch de Wes Anderson junto a Frances McDormand y Don’t Look Up de Adam McKay junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.