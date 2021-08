Este martes en la madrugada se produjo un tiroteo cerca de un club de Striptease en la ciudad de Miami, en la que dejó como resultado una persona herida.

El siniestro se produjo a las 2:15 am, específicamente, en los alrededores de One Gentleman´s Club, ubicado en el área de Northeast 79th Street entre Third y Fourth Avenues,

La portavoz de la policía de Miami, Kenia Fallat, expresó que recibieron una llamada anónima para reportar el siniestro.

“Los agentes llegaron inicialmente al lugar, pero no encontraron víctimas en el primer momento”, dijo Fallat.

Luego de hacer una primera revisión, la policía de Miami encontró a un hombre de 30 años de edad herido.

Los funcionarios indicaron, que el joven recibió un impacto de bala en su hombro izquierdo.

El caballero fue trasladado hacía el Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Hospital. Su estado hasta el momento es estable.

DEVELOPING THIS MORNING: Authorities received a ShotSpotter alert around 2:15 a.m. Tuesday in the area of Northeast 79th Street between Third and Fourth Avenues, near ONE Gentleman’s Club. Police say 1 man had been shot. https://t.co/1ISuvakVhl

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 10, 2021