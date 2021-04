La Oficina de Alguaciles del condado de Watauga, en Carolina del Norte, confirmó este jueves que cinco personas perdieron la vida en un tiroteo que duró 13 horas, incluidos dos elementos de su agencia. Han sido identificados como el sargento Chris Ward y el agente Logan Fox.

El alguacil Fox falleció en el lugar, mientras que el sargento Ward perdió la vida luego de ser trasladado en una ambulancia aérea a un hospital local, informó la agencia policial en un comunicado, reportó Charlotteobserver.

El sospechoso también murió en la balacera, así como sus padres. Sus nombres no se han revelado hasta el momento. Los hechos ocurrieron en Blue Ridge Mountain, en la ciudad de Boone.

We are deeply saddened to report the loss of Sergeant Chris Ward & Deputy Logan Fox of Watauga County Sheriff’s Office in NC. Our thoughts & prayers are with the family & friends of these fallen heroes. May they rest in peace. Thank you for your service.#LODD #Rememberthefallen pic.twitter.com/NgnjXY8GsH

— RosemontPublicSafety (@RSMTpolicefire) April 29, 2021