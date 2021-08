El sábado en la noche se registró un tiroteo en Chicago que dejó un lamentable saldo de un policía muerto y otro herido.

La policía detalló que 2 sospechosos fueron arrestados tras el incidente.

El altercado ocurrió en el vecindario West Englewood, en el octavo distrito, cuando los agentes llevaban a cabo una parada de tráfico, reportó FoxNews.

De acuerdo con Chicago Sun-Times, los oficiales respondieron a los disparos e hirieron a uno de los 3 sospechosos, que fue hospitalizado. Otro de los implicados fue detenido y uno más escapó, dijo la policía.

Los dos policías que estaban en el lugar y resultaron heridos, fueron llevados al Centro Médico de la Universidad de Chicago, donde sus compañeros montaron una guardia.

Más tarde se informó que uno de los oficiales, una mujer, murió.

A través de Twitter, la policía de Chicago mostró el momento en que montaron guardia y le rindieron un tributo a la oficial que murió durante el enfrentamiento.

A través de Twitter, también circuló un video publicado por Tom Ahern, portavoz de la policía, en donde los oficiales saludaron el cuerpo de la oficial fallecida trasladado en una ambulancia, mientras tocaban la gaita y los tambores.

BREAKING : Two Chicago zpolice Officers have been shot in the 8th Dist. and transported to the University of Chicago hospital. Condition unknown. Further details to follow.#ChicagoPolice pic.twitter.com/TzKFa1HZJ7

— Tom Ahern (@TomAhernCPD) August 8, 2021