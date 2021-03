El sospechoso del tiroteo masivo en una tienda de comestibles en Boulder este lunes 22 de marzo ha sido identificado como Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 años, de Arvada.

Diez personas, entre ellas un agente de policía, murieron en la tienda King Soopers de Table Mesa Drive y South Broadway.

“El sospechoso fue identificado como Ahmad Alissa, de 21 años, de Arvada, ha sido acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado”, dijo la jefe de la policía de Boulder, Maris Harold.

De acuerdo a las investigaciones Alissa compró el arma el 16 de marzo, sólo seis días antes del ataque.

Según la declaración jurada de arresto, los testigos presenciales dijeron haber visto a un hombre que llevaba una armadura corporal o equipo táctico disparar a un hombre en el estacionamiento

Luego entró en la tienda y siguió disparando. Una persona que llamó al 911 describió al tirador como un “hombre blanco, de mediana edad, con pelo oscuro, barba, chaleco negro y camisa de manga corta”.

El pistolero estuvo dentro con las víctimas durante aproximadamente 40 minutos antes de que un agente le disparara en la pierna y lo detuviera.

El equipo SWAT lo sacó de la tienda y lo metió en una ambulancia. Según la declaración jurada, el sospechoso no respondió a las preguntas, “aunque pidió hablar con su madre”.

Los agentes no observaron olor a bebida alcohólica en su aliento y dijeron que no había indicios de deterioro por consumo de drogas. Dijo a los paramédicos que no estaba usando ningún medicamento

No hay información sobre un posible motivo en este momento. Los investigadores creen que no hay otros sospechosos involucrados en el tiroteo.

Se le asignó la cárcel del condado de Boulder después de ser dado de alta del hospital.

Alissa asistió a la escuela secundaria Arvada West a partir de marzo de 2015 hasta que se graduó en mayo de 2018, confirmaron las autoridades.

El lunes, los investigadores que registraron la casa del sospechoso, donde vive con su hermano Ali Aliwi Alissa, de 34 años y su esposa.

Ella le dijo a la policía que el sospechoso fue visto jugando con un arma que ella pensó que parecía una “ametralladora” hace unos dos días.

“Siempre sospechó que alguien estaba detrás de él, que alguien lo perseguía (…) Lo vigilamos de cerca cuando estaba en la escuela secundaria. Él decía, ‘alguien me está persiguiendo, alguien me está investigando’, y nosotros decíamos, ‘vamos hombre, no hay nada’. … Se estaba aislando”, dijo Aliwi Alissa.

También señaló que “todo me sorprendió, nunca pensé que haría algo así, nunca pensé que mataría a alguien (…) Todavía no puedo creerlo. Estoy realmente triste por las vidas que acabó, y lo siento por todas esas familias … Perdimos a un hermano incluso si él es el asesino”.

