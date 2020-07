Cuatro personas, incluyendo dos niños pequeños, resultaron heridos tras ser atacados desde un auto en un vecindario del noroeste del condado de Miami-Dade el sábado en la noche, Se trata de un tiroteo que dejó este lamentable saldo, según difundió local10

Un bebé y un niño resultaron heridos en el tiroteo, y la policía está recopilando pistas del incidente.

Una gran presencia policial seguía en la escena el domingo en la mañana, cerca de la intersección de la 27 Avenida Noroeste y la calle 51.

El violento incidente provocó una reacción inmediata de los principales líderes de la policía y la educación

Just informed of a drive-by shooting in northern Miami-Dade, in which a baby & child where shot, among others. This type of indiscriminate violence is unconscionable & we as a community cannot become callous to it. (1 of 2)…

Heartbroken to learn that yet again, a precious child was shot during a drive-by incident tonight. I am with pleading with the community…if you saw something, PLEASE say something. We must not remain silent when the lives of our children are at stake. #EnoughisEnough

— Alberto M. Carvalho (@MiamiSup) July 26, 2020