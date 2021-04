Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas con heridas de bala en un tiroteo la madrugada del domingo en The Somers House Tavern en Wisconsin, dijo el portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Kenosha, el sargento. David Wright le dijo a CNN.

El tiroteo ocurrió dentro de la taberna y la primera llamada llegó a las 12:42 am, dijo Wright. Las dos víctimas con heridas de bala fueron trasladadas a hospitales locales con heridas graves. El sospechoso del tiroteo no ha sido localizado, según Wright.

**Kenosha County**

Here is some photos of the scene at Somers House pic.twitter.com/zSEl2QLqgF

— Racine County News/Scanner (@RacineCoNews) April 18, 2021