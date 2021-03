Dos personas resultaron heridas durante un tiroteo en el exterior del hotel Marriott en Miami el jueves.

El tiroteo parece haberse originado en una pelea de grupo, dijeron las autoridades, que añadieron que se encontraron casquillos de bala en la entrada lateral del hotel Miami Marriott Biscayne Bay, reportó NBC Miami.

Una ventana de una iglesia vecina también recibió el impacto de una bala.

Los agentes acudieron al lugar de los hechos en el bloque 1600 de North Bayshore Drive poco después de las 3:30 a.m. Los agentes no localizaron inicialmente a una víctima de los disparos, pero poco antes de las 4 a.m., la policía fue avisada de que un hombre había sido dejado con una herida de bala.

Una mujer también resultó herida en la posible pelea de grupo, según las autoridades.

El hombre, de unos 20 años, se encuentra en condición estable en el Hospital Jackson Memorial. El estado de la mujer es actualmente desconocido.