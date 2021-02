Momento de pánico vivieron las personas que se encontraban en la cuadra 700 de Washington Avenue de Miami Beach, este domingo cuando empezaron a escuchar varios disparos.

Los cuerpos policiales indicaron que el suceso ocurrió alrededor de las 9:00 pm cuando se empezaron a escuchar los tiros, en la concurrida avenida.

“Todavía estoy asustado”, dijo uno de los testigos. “Si estuviéramos 30 pies más hacia un lado, nos hubieran disparado … ¿Cuántos disparos? Al menos 20 o 30”, relató el testigo

La policía de Miami Beach, indicó que en tiroteo resultaron heridas tres personas. De las cuales dos se encontraban en estados críticos.

Los tres heridos fueron trasladados a un hospital cercano, para recibir los primeros auxilios. Las fuentes informaron que se encontraban fuera de peligro.

La policía de Miami Beach indicó que en el lugar se encontraron alrededor de 20 casquillos de balas.

Lo que los llevó a creer que se produjo un intercambio de disparos. Según los policías, un sujeto huyó en un carro SUV oscuro, posiblemente un Jaguar, con vidrios polarizados y tres sospechosos adentro.

POLICE: MBPD is investigating a shooting along the 700blk of Washington Avenue. Two victims with apparent gunshot wounds are being treated by @MiamiBeachFire.

Please avoid the area. More information will be shared as it becomes available.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 1, 2021