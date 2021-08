Dos personas resultaron heridas tras un tiroteo en un barrio de Miami, según informó la policía.

Según la policía de la ciudad de Miami, el tiroteo tuvo lugar cerca de la calle 44 del noroeste y la avenida 17, en la madrugada del sábado, reportó Wsvn.

Los investigadores detallaron que las víctimas fueron trasladadas al Ryder Trauma Center.

Las unidades policiales acudieron al hospital y al lugar del incidente tras conocer que las dos víctimas masculinas habían llegado en auto al hospital.

2 driven to hospital, listed in serious condition after shooting in Miami neighborhoodhttps://t.co/ODIn4KpgW5

— WSVN 7 News (@wsvn) August 7, 2021