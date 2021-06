Un nuevo tiroteo se produjo este jueves en una tienda por departamento, en el cual hubo tres personas muertas.

El hecho sucedió aproximadamente en horas del mediodía, en la tienda por departamento Publix, de Royal Palm Beach.

Detectives are investigating a shooting that took place INSIDE Publix in RPB. Upon arrival deputies located three individuals deceased from gunshot wounds, one adult male, one adult female and one child. The shooter is one of the deceased. This was NOT an active shooter situation pic.twitter.com/G9KgTr3Mmp

