Una fiesta a casa llena con cientos de invitados se convirtió en un caos en New Jersey cuando estallo el tiroteo, dejando al menos a dos personas muertas e hiriendo a una docena más.

Un hombre de 30 años y una mujer de 25 años murieron en el tiroteo en la fiesta en una casa en el condado de Cumberland, dijo la policía estatal de New Jersey.

La policía del estado de New Jersey dijo que alrededor de 100 a 200 personas se dispersaron después de que se dispararan en una fiesta en East Commerce Street en Fairfield Township, alrededor de las 11:50 pm del sábado. Informó CNN.

Además de los dos fallecidos se reportaron al menos 12 personas heridas, una de ellas se encuentra en estado critico.

The NJSP is investigating a fatal shooting that killed a man and a woman and injured 12 others at a residential party in Cumberland County last night. https://t.co/3Bnfk0M7HS pic.twitter.com/48jhOLTNd8

Del mismo modo, el Cooper University Hospital en Camden dijo que recibió seis víctimas de un tiroteo en una casa en el condado de Cumberland.

No está claro cuántas víctimas en total fueron trasladadas del lugar a los hospitales de la zona.

“No se han realizado arrestos y el motivo y el incidente siguen bajo investigación”, publicó la Policía Estatal de Nueva Jersey en Facebook.

Since late last night, the @NJSP and county and local law enforcement in Cumberland County have been investigating the horrific mass shooting at a large house party in Fairfield Township that attracted hundreds of party-goers. pic.twitter.com/zA2dRvJ9Dq

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 23, 2021