Jennifer López y Marc Anthony han creado una carrera musical conocida por muchos, ambos son talentosos y fueron esposos durante varias años, unión de la que nacieron dos hijos gemelos llamados Maximilian y Emme.

El 5 de junio de 2004 Marc Anthony y la Diva del Bronx contrajeron matrimonio de manera íntima, en la que solo acudieron familiares y amigos más cercanos de la pareja. En tanto que el 7 de noviembre de 2007, y después de muchos rumores, JLo y Marc confirmaron oficialmente que estaban esperando gemelos. Sin embargo, unos años más tarde, en 2012 se divorciaron ya que ambos alegaron que su relación era insostenible.

MDZ explica que los gemelos que en varias oportunidades han demostrado que el talento artístico lo llevan en la sangre. Actualmente los jóvenes tienen 13 años de edad por lo que cada vez que aparecen en público acaparan todas las miradas.

Emme hizo su debut musical nada más y nada menos que en el Super Bowl. Desde allí realizó una sorprendente puesta en escena al liderar al coro de niños durante el show de medio tiempo entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers y demostró que heredó los dones artísticos de sus padres.

Ante miles de espectadores, con tan solo 11 años de edad, la niña deslumbró con su registro de voz cuando interpretó la canción “Lets Get Loud” junto a su madre. Luego ambas hicieron “Born in the USA” de Bruce Springsteen, mientras la colombiana Shakira acompañaba con la percusión. Por otra parte, su padre no quedó afuera de este gran debut de su hija ya que en sus redes sociales le dedicó un mensaje que dice “Emme Daddy is so proud of you. You are my ❤ and I am forever yours” (Emme papá está muy orgulloso de ti. Tú eres mi ❤ y yo seré tuyo para siempre).

JLo han manifestado en más de una oportunidad que uno de sus grandes objetivos como madre es darle alas a sus hijos para que sean capaces de hacer sus sueños realidad. Por ello acompañó a su hija y la preparó para el evento con mucho amor, paciencia y dedicación.

“¿Por qué la hija de JLo suena mejor que ella?”, llegó a manifestar un usuario de twitter tras escuchar a la hija de Jennifer López y Marc Antony. El registro vocal de la joven dejó a todos encantados en el Super Bowl.

“Emme, papá está muy orgulloso de ti. Eres mi corazón y yo siempre seré el tuyo”, escribió su papá emocionado el año pasado al escucharla. No hay dudas de que Emme heredó el talento de sus padres y que piensa hacer uso de él. Esperamos pronto volver a verla en los escenarios.