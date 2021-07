Todas las personas mayores de 2 años deben usar máscaras, independientemente del estado de vacunación, cuando las escuelas vuelvan a abrir en el otoño, según una guía actualizada de la Academia Estadounidense de Pediatría publicada el lunes.

El principal grupo nacional de pediatras dijo que recomienda el uso universal de la mascarilla porque gran parte de la población estudiantil aún no es elegible para la vacunación. No está claro qué tan rápido cambiará eso, o qué probabilidades hay de que los padres administren la dosis a sus hijos más pequeños cuando el gobierno federal apruebe las vacunas para niños menores de 12 años.

La investigación muestra consistentemente que abrir escuelas en persona generalmente no aumenta la transmisión de COVID en la comunidad cuando se emplean máscaras y otros protocolos, dice AAP, y la aparición de variantes más contagiosas, algunas de las cuales están vinculadas a resultados más severos, representa una amenaza particular para las personas. que no están vacunados.

“Hay muchos niños y otros que no pueden ser vacunados”, dijo Sara Bode, MD, FAAP, presidenta electa del Comité Ejecutivo del Consejo de Salud Escolar de la AAP. “Por eso es importante utilizar todas las herramientas de nuestro kit de herramientas para proteger a los niños del COVID-19. El enmascaramiento universal es una de esas herramientas y también se ha demostrado que es eficaz para proteger a las personas contra otras enfermedades respiratorias.

La guía actualizada del grupo de profesionales pediátricos líder se produce cuando la rápida propagación de la variante delta de COVID-19 en vecindarios con vacunas insuficientes amenaza con socavar el progreso pandémico de la nación y de la ciudad de Nueva York.

En las últimas semanas han aumentado los llamamientos para que los funcionarios electos restablezcan los mandatos de máscaras de interior para proteger a los millones de estadounidenses que aún no han sido inmunizados.

Durante más de un mes consecutivo, Nueva York había informado disminuciones sostenidas en las nuevas infecciones por COVID, así como menos hospitalizaciones y muertes, pero últimamente, los nuevos recuentos diarios de casos han superado los 1,000, un aumento significativo de los aproximadamente 300 a 400 nuevos casos al día que El gobernador Andrew Cuomo estaba informando hace apenas un mes.

En la ciudad de Nueva York, el promedio de casos nuevos ha aumentado más del 64% con respecto al promedio semanal de las cuatro semanas anteriores hasta el lunes, un aumento discordante impulsado por la variante delta, que ahora es la cepa dominante en los cinco condados y en todo el país. .

Cuando se le preguntó sobre el tema de las máscaras en las escuelas tan recientemente como el viernes, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la expectativa en este momento era que el mandato permaneciera en las escuelas públicas de toda la ciudad. El CDC todavía recomienda lo mismo, aunque De Blasio dice que es muy posible que cambie para septiembre. Si lo hace, lo reevaluará: el alcalde reiteró el mismo enfoque en ambos aspectos cuando se le preguntó al respecto el lunes.

De Blasio, como otros, dice que los últimos aumentos de casos se dan en general entre personas no inmunizadas. También señala la disminución sostenida en las nuevas tasas de hospitalización y muerte como testimonio del poder de la vacunación para reducir los peores resultados asociados con la enfermedad respiratoria que surgió por primera vez en Wuhan en 2019.

“Una máscara no detiene el progreso de la variante”, dijo de Blasio el lunes. “La vacunación lo hace. Vamos a llegar donde está el impacto real, en el fondo”.

Aproximadamente 186 millones de estadounidenses han recibido al menos una vacuna hasta la fecha, pero otros 90 millones de estadounidenses elegibles no lo han hecho. Los funcionarios están tratando de superar la vacilación o el rechazo rotundo de algunos, particularmente los conservadores, los blancos rurales, a vacunarse, pero no está claro cómo hacerlo con éxito. Entonces, como medida provisional, algunos lugares han vuelto a tomar precauciones de salud que se habían dejado de lado.

Mientras tanto, cuatro de los sitios de vacunación masiva de Nueva York cerrarán el lunes, ya que el estado planea redistribuir los recursos en operaciones más localizadas. Los sitios en el Centro de Conferencias y Eventos de las Cataratas del Niágara, el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, el Instituto Politécnico SUNY – Utica y la Playa Jones estarán cerrados.

En Nueva Jersey, los nuevos totales diarios de casos también están experimentando un aumento significativo en las últimas semanas a pesar de las tasas de mortalidad y hospitalización relativamente estables.