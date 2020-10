View this post on Instagram

Desde Broward, Florida, Joe Biden estará hablando sobre su visión para los adultos mayores, y sobre la importancia de votar el próximo 3 de noviembre. Lo acompañará la Congresista Debbie Wasserman Schultz. Las encuestas tienen en ventaja a Biden en Florida, es por ello que el candidato se ha dirigido varias veces a los proyectos futuros en la ciudad del sol. 📽️ @gabyperozoc Encuentra más información visitando Miamidiario.com #MiamiDiario #MiamiNews #Florida