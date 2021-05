La Fuerza Espacial informó el viernes que las condiciones meteorológicas en torno a Cabo Cañaveral son probablemente favorables para el próximo intento de lanzamiento de Starlink de Space X este fin de semana.

Advierte la Fuerza que salvo que se produzcan cambios repentinos, los meteorólogos de la Costa Espacial dijeron que las condiciones deberían ser un 80% favorables para el despegue de un cohete Falcon 9 a las 2:42 a.m. del domingo desde el Complejo de Lanzamiento 40.

Los cúmulos de nubes fueron señalados como una posible preocupación, informó el socio de News 6, Florida Today.

LIVE: NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts give their first update after returning to Earth. Have questions? Use #AskNASA. https://t.co/pWvaHVPi8n

— NASA (@NASA) May 6, 2021