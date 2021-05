El trastorno de identidad disociativo es una condición real y no es tan raro como podría imaginar.

Vivir con un trastorno de identidad disociativo (DID) significa que puede experimentar cambios entre al menos dos estados de identidad separados o personalidades, reportó Psychcentral.

Muchas personas reconocen la afección por su nombre anterior: trastorno de personalidad múltiple. Sin embargo, el TID es en realidad un trastorno disociativo, no un trastorno de la personalidad .

Las representaciones sensacionalistas de los medios y una falta general de comprensión de lo que realmente implica DID han alimentado muchos mitos y conceptos erróneos sobre la enfermedad.

Algunos de esos mitos son que:

DID no es real.

El TID es poco común y muchas personas fingen la afección.

Al menos una identidad alternativa es violenta.

TID es solo una forma grave de trastorno límite de la personalidad.

La afección no se puede diagnosticar ni tratar fácilmente.

Estos mitos, y el estigma que generan, pueden dificultar que busque ayuda si reconoce los síntomas en usted o en un ser querido.

Tenemos los hechos para desafiar estos mitos y ayudarlo a comprender mejor los síntomas y las opciones de tratamiento, porque el DID puede mejorar con el apoyo de un profesional.

La nueva edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5ª ed.) , También conocida como DSM-5, clasifica el TID como un trastorno disociativo.

Los trastornos disociativos, que a menudo se desarrollan después de un trauma, pueden involucrar:

interrupciones en los procesos relacionados con la memoria, la identidad y la percepción

desconexión emocional y desapego

desconexión de la realidad y el entorno

Casi todo el mundo se disocia en ocasiones, por ejemplo, cuando sueña despierto o se desconecta mientras conduce.

Sin embargo, la disociación que ocurre con estas condiciones de salud mental es persistente, causa angustia y puede impedir el funcionamiento en el mundo.

Los científicos creen que las personas pueden disociarse como un mecanismo para hacer frente a eventos profundamente angustiantes o abrumadores, como el abuso o la negligencia.

En términos básicos, enfrentar y aceptar lo que está sucediendo es tan doloroso que a tu cerebro se le ocurre una forma de protegerte. Una de estas formas es separarte emocional y mentalmente del recuerdo y la experiencia.

Tal vez tu mente se quede en blanco o te desconectes, o crees una identidad diferente, por así decirlo.

Si bien el DID se reconoce principalmente por la presencia de identidades alternativas o estados de personalidad, también involucra otros síntomas.

Al igual que con otras afecciones de salud mental, no todas las personas con TID experimentan los mismos síntomas o la misma intensidad.

En general, otros síntomas principales del TID son:

amnesia disociativa o problemas para recordar información personal o hechos sobre su vida

estados de fuga disociativos , o experiencias en las que viaja o deambula sin recordar lo que sucedió

espacios en blanco en su memoria, incluida la incapacidad de recordar eventos importantes de la infancia o la vida adulta

lapsos repentinos en recuerdos recientes (como lo que hizo ayer) o habilidades (desde escribir hasta hacer café)

una sensación de despersonalización , o mirarse a sí mismo desde el exterior

una sensación de que su cuerpo adquiere diferentes tamaños o formas

recuerdos vagos y oníricos de experiencias

sentir que su cuerpo, pensamientos o sentimientos no son suyos y no puede controlarlos

cambios notables en el habla, el comportamiento y las preferencias personales.



No todas las personas con DID reconocen los signos en sí mismos, y es posible que no se dé cuenta de la existencia de identidades separadas.

En cambio, otros pueden describir lo que consideran un comportamiento desconcertante, como un acento en su discurso que va y viene o un nuevo hábito que exhibe.

Además de estos síntomas, el TID también puede incluir estos signos:

Miedos o fobias que ‘van y vienen’

Te estás relajando con tu pareja en el sofá cuando de repente dice: “No tenía idea de que le tenías tanto miedo a los perros. Pensé que te gustaban “.

“Sí”, dice usted, confundido.

“¡No lo parecía cuando salimos hoy! Todavía no puedo creer que tuviéramos que cruzar la calle y doblar la esquina antes de que dejaras de temblar. Ese perro también parecía muy amigable “.

Completamente aturdido, no se te ocurre una respuesta. Nunca has tenido miedo de los perros. De hecho, les tienen mucho cariño. Es más, no recuerdas haber salido antes con tu pareja.

Comportamientos inusuales o nuevos

De repente te das cuenta de que estás usando ropa que odias absolutamente. Vuelve su mente a la mañana para averiguar por qué y se da cuenta de que su mente está completamente en blanco: no tiene idea de lo que ha estado haciendo durante todo el día.

Al mirar alrededor de su casa, nota que está mucho más limpia de lo que estaba cuando se fue a la cama la noche anterior. Vives solo, así que eres el único que podría haber realizado la limpieza, pero no puedes recordar nada de eso.

La vela de vainilla en la mesa de café también te confunde, ya que nunca compras velas perfumadas. Nunca tocas música clásica tampoco, pero eso es lo que escuchas en tus parlantes.

Cambiar las preferencias alimentarias

En la cena con tu pareja, le das tu pedido al camarero. Tu pareja interviene con: “Oh, pero no tomates”. Los miras, completamente confundido.

Después de que el camarero se aleja, usted pregunta: “¿Por qué les dijiste que no quería tomates? Estoy bien con ellos “.

“¿Qué? Usted odia los tomates. Continuó hablando de lo mucho que los odiaba la otra noche cuando cenamos en mi casa. En realidad, fue un poco extraño. Nunca antes te había escuchado sonar así. Sonaba como si estuvieras canalizando tu yo más joven o algo así “.

Intentas recordar la noche de la que están hablando, pero todo lo que puedes recordar es un vago recuerdo de haber visto una película en el sofá.

Identidades borrosas

Según las historias de personas que viven con TID, es posible que no experimente cambios o separaciones de identidad completamente distintos.

En cambio, podría sentirse como si tuviera una identidad borrosa o varias identidades a la vez.

Las identidades borrosas significan que es posible que no escuche solo su propia voz interna. También puede escuchar las voces de personas con diferentes rasgos de personalidad, géneros, gustos y disgustos, e ideas sobre qué hacer.

Es posible que todas estas voces hablen a la vez dentro de su cabeza, discutiendo la mejor manera de manejar una situación. Puede parecer que estas identidades están luchando dentro de ti para ganar el control. Esto puede resultar bastante abrumador y confuso.

¿Cómo se siente la identidad borrosa?

Mientras discute con su pareja:

Es posible que usted (usted mismo) prefiera evitar el conflicto dejando que el asunto pase.

Una identidad puede querer confrontar la situación de frente diciendo exactamente cómo se siente.

Otro podría instarlo a que asuma la culpa y se disculpe antes de que las cosas empeoren.

Otro podría murmurar cosas desagradables sobre su pareja.

Sin embargo, otro podría reaccionar simplemente llorando y negándose a decir nada.

Otros signos de DID que puede notar

Muchos otros signos pueden sugerir la presencia de identidades alternativas o alteraciones:

Sigues encontrando un par de anteojos en tu bolso, aunque nunca hayas usado anteojos.

Tu compañero de cuarto dice: “Te escuché hablar por teléfono en tu habitación el otro día. Italiano, ¿verdad? Reconocí algunas palabras. No tenía idea de que hablaras italiano “. (Pero no es así. El único idioma extranjero que conoce es el alemán).

Una mañana, abres tu refrigerador y lo encuentras lleno de comida que no recuerdas haber comprado, comida que normalmente no compras.

Al salir por la puerta, notas que tus zapatos favoritos están rayados y embarrados, aunque estaban perfectamente limpios la última vez que los guardaste.

Encuentra una hoja de papel en su bolsillo con algunas notas garabateadas. Reconoces tu bloc de notas y tu bolígrafo verde favorito, pero no reconoces la escritura a mano o recuerdas haber puesto el papel en tu bolsillo.

Criterios de diagnóstico para el trastorno de identidad disociativo

No hay una prueba o cuestionario DID para identificar los síntomas de la afección.

Solo un profesional de salud mental capacitado puede hacer un diagnóstico preciso. En general, seguirán los criterios del DSM-5, que son:

cambios o alteraciones en la identidad o el sentido del yo, marcados por al menos dos estados de personalidad separados. Otros pueden reconocer estas identidades mediante cambios en el comportamiento, la actitud o el habla.

episodios repetidos de amnesia, grandes lagunas en la memoria o problemas para recordar detalles personales, eventos de la vida o cómo realizar tareas específicas

angustia emocional persistente relacionada con estos síntomas

Antes de diagnosticar el TID, los profesionales de la salud mental descartarán otras afecciones médicas y de salud mental, incluido el uso de sustancias, los trastornos convulsivos y la psicosis.

Los niños y los adultos pueden ser diagnosticados con TID. Dicho esto, los profesionales de la salud mental descartarán amigos imaginarios y otros juegos de fantasía apropiados para la edad antes de diagnosticar la afección en los niños.

Los síntomas del TID generalmente hacen que la vida diaria sea un desafío y pueden causar mucha angustia emocional.

La mayoría, aunque no todas, las personas que cumplen con los criterios de TID a menudo viven con otras afecciones de salud mental o síntomas de trauma y angustia, que incluyen:

ansiedad

depresión

trastornos por uso de sustancias

Trastorno de estrés postraumático

desorden obsesivo compulsivo

problemas para dormir

Desorden de personalidad

trastornos de la alimentación

pensamientos suicidas

un historial de autolesiones

No todos los profesionales de la salud mental reconocen los signos del TID y algunos han cuestionado su existencia. Esto significa que muchas personas con TID viven con la afección durante años antes de recibir el diagnóstico correcto.

Sin embargo, el DID es un diagnóstico formal y aceptado en el DSM-5, la herramienta de diagnóstico más utilizada para los trastornos de salud mental.