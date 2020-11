Para conseguir un estilo de vida saludable, es necesario tener en cuenta la salud de modo integral, ya que así se gozará de una existencia más plena. A continuación se presentan algunas pautas de conducta y consejos de salud que ayudarán a proporcionar una mejor calidad a nuestro existir, reportó telemundo51

Ten en cuenta que, si se hace de la manera correcta, un estilo de vida saludable puede ser fuente de satisfacción y rejuvenecimiento,

A continuación se presentan algunas pautas de conducta y consejos de salud que ayudarán a proporcionar una mejor calidad a nuestro existir.

Pasa tiempo al aire libre

Entre otros beneficios, la actividad física puede ayudarte a mantener un peso saludable y mejorar tu salud en general—tanto física como mental. Cualquier actividad física es mejor que ninguna, pero un buen punto de partida es intentar estar activo al menos tres veces por semana.

Una forma de ser más activo es pasando tiempo al aire libre, siempre que el clima lo permita. Incluso salir a caminar, ya sea una caminata larga o un paseo por tu vecindario, ayuda a mantener la salud cardiovascular, brinda aire fresco, fortalece tu sistema inmune e incluso te da la oportunidad de socializar.

Otra gran actividad para mantenerte activo y ocupado es la jardinería. (Con el esfuerzo suficiente la jardinería puede incluso considerarse una actividad aeróbica). El trabajo en el jardín no solo es beneficioso para personas de todas las edades, sino que también puede incorporarse fácilmente a tu rutina diaria.

Cuando participes en actividades al aire libre, asegúrate de usar ropa adecuada (suelta y transpirable) y zapatos con buen agarre para evitar caidas. Además, trata de andar en superficies planas para reducir los peligros de tropezar.

Desarrolla tu físico de cuatro formas

Hay cuatro categorías de actividad física. Prestar atención a todas ellas te ayudará a mantener—e incluso mejorar—tu bienestar general. Estas son:

Resistencia: desarrollar la resistencia significa que aumentas el tiempo que puedes realizar actividades que ponen a prueba tu corazón. Las actividades de resistencia aumentan la frecuencia cardíaca y eso mantiene tu corazón, pulmones y sistema circulatorio saludables. Caminar, trotar, bailar, nadar, andar en bicicleta y jugar al tenis son algunas de las actividades que mejorarán tu resistencia física.

Fuerza: Fortalecer tus músculos—incluso utilizando mancuernas ligeras o bandas de resistencia—aumentará tu independencia y te permitirá participar en más actividades del día a día.

Equilibrio: Sentirte estable en tus pies puede ayudarte a mantenerte independiente. Los ejercicios de equilibrio, como pararse sobre un pie, caminar de talón a punta y Tai Chi, pueden ayudarte a prevenir caídas y a recuperarte de ellas.

Flexibilidad: Estirar los músculos y mantener el cuerpo ágil puede hacer maravillas para tu bienestar físico y mental. El estiramiento diario puede ayudar a que mejores tu rango de movimiento y facilitará las tareas diarias, como agacharse para atarte los zapatos o recoger cosas del piso. También puede ayudar a prevenir lesiones.

Vigila tu dieta

Seguir una dieta bien balanceada es clave para mantenerte saludable. No solo te ayuda a mantener un peso saludable, brinda los nutrientes que necesitas y te mantiene con energía, sino que también reduce el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Desafortunadamente, según el National Resource Center on Nutrition, Physical Activity, and Aging, la mala nutrición está más extendida de lo que puedes pensar: uno de cada cuatro estadounidenses mayores está desnutrido.

Para satisfacer tus necesidades nutricionales, busca alimentos ricos en vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes. Intenta limitar los alimentos con alto contenido de grasas saturadas y trans, azúcares procesados y sal. Además, no olvides mantenerte hidratado. Toma mucha agua, evita las bebidas azucaradas e incluye algunas sopas bajas en sodio en tu dieta. Además, si tienes alguna condición de salud crónica, pídele a tu médico de atención primaria que te guie sobre cómo debes ajustar tu dieta.

