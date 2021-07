La alimentación de nuestro perro es uno de los temas que más preocupa a los dueños de estas adorables mascotas.

Sin embargo, mucho de los dueños de estos peludos aún no tienen claro si pueden comer o no frutas, verduras o incluso desconocen la lista cosas que no pueden comer y de alimentos prohibidos para estos animales.

Precisamente si lo que buscas es asegurarle una alimentación sana y saludable a tu can, además de proporcionarle los snacks naturales y premios más sabrosos y beneficiosos para su organismo, aquí te traemos una lista extensa y detallada con los alimentos más saludables para un perro. {

Lista de los alimentos más saludables para un perro

Acelgas

Las acelgas son una gran fuente de vitamina A,C y E, además de ser ricas en magnesio, calcio, potasio, hierro y fibra. Lo que las convierte en una gran opción de alimento para incorporar en su alimentación. Debido a su alto contenido en oxalata (una sustancia química que se encuentra en los alimentos de origen vegetal) es recomendable dárselas cocidas.

Aguacate

Tanto el hueso, como la piel y las hojas del aguacate son partes tóxicas que no debes nunca darle a tu perro, ya que contienen una sustancia llamada persina que puede causar vómitos y diarrea a nuestros peludos. Pero con respecto a la carne del aguacate, de vez en cuando puede hacer mucho bien a tu perro. ¿La razón? Contiene vitamina K, B5, B6, C y E, además de potasio y mucha fibra.

Albaricoque

Tanto los albaricoques crudos, como en su versión de orejones, son un alimento ideal para cualquier perro, siempre y cuando eliminemos el hueso (como sucede también con otras frutas). Una gran fuente de fibra y potasio, que volverá loco a nuestro peludo y que podremos proporcionarle en pequeña cantidad y evitando atiborrarle.

Almendras

Comparadas con el resto de frutos secos, las almendras son las que más cantidad de fibra poseen con diferencia, además de vitamina B y E, grasas saludables y hierro. Todo ello las convierte en un alimento saludable para nuestro perro, pero siempre en poca cantidad, ya que si nos excedemos pueden acabar provocando diarrea, dolor de estómago o incluso vómitos.

Apio

El apio puede ofrecer a nuestro perro tantos beneficios como a nosotros, pero aún así no debe formar parte de los ingredientes principales de la dieta del perro. Podemos introducirlo en porciones pequeñas dentro de su dieta o incluso ofrecérselo como premio o snack a nuestro peludo, ya que está lleno de vitaminas A,B,C y minerales como calcio y sodio, además de que podrá ser un gran aliado para mejorar la salud de su corazón.

La berza es otra de esas verduras especialmente beneficiosas para nuestro can, ya que contiene muchos antioxidantes, ayuda a la correcta digestión, a la piel e incluso cuenta con propiedades anti-cancerígenas. La forma recomendable de dársela es cocida para evitar ciertos componentes no tan beneficiosos y en pocas cantidades, ya que puede generar gases.

Boniato

El boniato es un tubérculo excelente para las mascotas ya que contiene vitamina E, tiene poca grasa, propiedades antioxidantes, hierro y potasio. Por lo tanto, es un alimento que podrás agregar perfectamente a la dieta de tu perro de forma esporádica o incluso como premio o snack.

Brócoli

El brócoli es otra de esas verduras muy recomendables para el organismo de los perros gracias a su alto contenido en vitaminas A,C, E y K. También tiene propiedades cicatrizantes, ayuda a fortalecer los huesos, la visión y los dientes del animal. Puedes dárselo en poca cantidad, tanto crudo como cocido, en forma de snack o mezclado con la comida.

Cacahuetes

Los cacahuetes son otro de esos frutos secos con beneficios para nuestro peludo, pero debido a su alto contenido en grasa es recomendable que se los demos siempre con moderación y en poca cantidad. Eso sí, los que le des tendrán que ser sin sal.

Calabacín

Además de ser rico en potasio, el calabacín tiene calcio y un alto contenido en vitamina A, así que también figura dentro de la lista de alimentos saludables para tu perro. También cuenta con otros beneficios como la mejora de su salud renal y cardiaca, además del fortalecimiento de los huesos.

Calabaza

La calabaza es un alimento rico en vitaminas y minerales, así que también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir las enfermedades más comunes de los perros. Otro punto a favor de la calabaza, es que cuenta con un bajo contenido de carbohidratos, grasas y azúcares, así que puede ser consumida perfectamente por perros con problemas de obesidad o por perros con diabetes canina.

Carne

Carne de pollo, cordero, caza y vacuno. Los perros pueden consumir prácticamente todas las carnes, (a excepción del cerdo) y estas deben ser la base principal de su dieta. Todas estas carnes proporcionan proteínas animales beneficiosas, de alta calidad y valor biológico.

Al igual que sucede con el brócoli, los perros también pueden comer coliflor en cantidades moderadas y sin superar el porcentaje diario recomendado. Esta hortaliza cuenta con los mismos beneficios que el brócoli, con la única diferencia de que la coliflor cuenta con una menor cantidad de minerales y vitaminas que el brócoli. Aún así, ambos alimentos son ideales para alternarlos y combinarlos con la dieta de nuestro can.

Huevos

Los huevos de gallina también pueden ser un gran alimento para los perros sobre todo por su alto contenido en proteínas, su alto valor biológico, su gran contenido en grasas buenas, además de hierro, magnesio, zinc, selenio, fósforo, vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Un gran aliado para beneficiar la salud de nuestro perro, que podrás proporcionarle crudo o cocido, y una o dos veces a la semana. Aunque esta segunda opción es la más recomendable para eliminar el riesgo de salmonelosis y garantizar una buena asimilación de los nutrientes.

Kiwi

El kiwi es otra de esas frutas repletas de vitaminas y minerales, especialmente nutritiva para nuestro perro, ya que incluso cuenta con más vitamina C que las naranjas e incluso más potasio que los plátanos. La mejor forma de proporcionarle kiwi a nuestro can es de forma progresiva, para adelantarnos a una posible alergia o intolerancia a esta fruta, y siempre quitándole la piel y cortándolo en pequeños trozos.

Peras

Como la gran mayoría de frutas, las peras están compuestas por un gran porcentaje de agua, además de proteínas y fibra. Por lo que también pueden ser un buen snack o premio para tu perro.

Pescado

Aunque la gran mayoría suele asociar la carne a los perros y el pescado a los gatos, lo cierto es que los perros también pueden comer pescado y además es muy beneficioso para ellos. Un perfecto complemento para su dieta que podrás proporcionar a través tanto de pescado blanco, como de pescado azul. Pero ojo, siempre que vayas a darle de comer pescado, asegúrate de que esté perfectamente limpio y sin espinas, ya que pueden ser muy peligrosas para ellos y también cocínalo antes de dárselo para facilitarles la digestión y eliminar las bacterias y parásitos que pudiese contener.

Plátano

Si te preguntabas si los perros pueden comer o no plátanos, la respuesta es sí. De hecho, esta fruta es bastante beneficiosa para ellos, siempre y cuando se la proporcionemos de forma moderada. ¿La razón? Los plátanos son fuente de potasio, vitamina B6, vitamina C, probióticos naturales y también fibra, pero en función de la edad y el tamaño de tu perro, podrá comer más o menos cantidad.

Queso

El queso no es un alimento tóxico para nuestro perro, pero sí que puede suponer un problema en su dieta si nuestro can presenta alguna intolerancia a la lactosa, si esto ocurre no debemos dárselo. Si en cambio puede digerirlo con normalidad, el queso puede ser un snack ideal por su alto contenido en calcio y vitaminas. Pero ojo con sus grasas y calorías, ya que podrían favorecer la aparición de algún kilo de más en tu amigo peludo.

Yogur

El Yogur también es una gran fuente de calcio y proteínas, además de que su alto contenido en bacterias hace las veces de pro-biótico. Por todo esto, también puede ser un gran aliado en la alimentación de nuestro peludo, pero siempre y cuando nos decantemos por yogures naturales sin sabores, sin colorantes, sin azúcar o aditivos.

Zanahoria

El betacaroteno, la vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E y vitamina B de la zanahoria se encargarán de favorecer el bienestar general, además de mejorar la dentadura de nuestro perro. Podrás dársela cocida, pero la mejor opción es que se la des cruda y como snack.