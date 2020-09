Este domingo la tormenta tropical Beta se está moviendo lentamente de oeste a noroeste por el Golfo de México mientras se mantienen varios avisos para las costas de Texas y Louisiana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo en su último aviso que se encuentra a 140 millas al sureste de Galveston, en Texas, y a 180 millas al este-sureste de O’Connor.

Beta actualmente tiene vientos máximos sostenidos cerca de 60 millas por hora y se pronostican pocos cambios en su fuerza. Debería debilitarse después de moverse tierra adentro.

Se espera que Beta toque tierra en la costa de Texas este lunes 21 de septiembre.



Se informa que el huracán Teddy se está moviendo hacia el noroeste a 9 mph. Se espera que se acerque a las Bermudas el domingo por la noche, pasando al este de la isla el lunes. Luego se acercará a Nueva Escocia el miércoles.

Hurricane #Teddy Advisory 33A: Outer Bands of Teddy Showing Up On Bermuda Radar. Dangerous Rip Currents Forecast Along Western Atlantic Beaches For Several Days. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 20, 2020