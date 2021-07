Pareciera que lo peor ha pasado, con respecto a la Tormenta tropical Elsa, que tenía las intenciones de ser devastador al llegar a Florida.

Según el centro de meteorología del estado el fenómeno natural se debilitó al ingresar al Golfo del estado.

Elsa se tambaleó a través del Golfo de México, alcanzando brevemente la fuerza de un huracán, pero se esperaba que llegara a tierra como una tormenta tropical.

Sin embargo, las alertas continúan porque se podrían generar tornados, luego que la tormenta tropical girara hacía el noreste del estado.

Los vientos de la Tormenta Tropical Elsa este miércoles eran de 65 mph, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Su núcleo estaba a unas 50 millas (75 kilómetros) al sur-suroeste de Cedar Key. Se movía hacia el norte a 14 mph (22 kmh).

La alcaldesa de Tampa Bay, Jane Castor, dio un reporte sobre como han sido los embates de la tormenta tropical.

“Somos afortunados de ver daños mínimos e inundaciones esta mañana, pero es importante tener en cuenta la seguridad. Sea consciente de sus alrededores y no conduzca a través de las inundaciones”, dijo la burgomaestre a través de sus redes sociales.

We’re fortunate to see minimal damage & flooding this morning, but it’s important to keep safety top of mind. Be aware of your surroundings & don’t drive through flood waters. pic.twitter.com/ztvBlzsmUU

— Jane Castor (@JaneCastor) July 7, 2021