La tormenta tropical Henri tocó tierra cerca de Westerly, Rhode Island, este domingo con vientos máximos sostenidos de 60 mph (95 Km/h) y arrastrando fuertes lluvias que causarían una peligrosa marejada ciclónica e inundaciones en zonas del noreste de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo que un avión caza huracanes determinó que el centro de Henri impactó tierra aproximadamente a las 12:15 p.m

El meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología de Nueva York (NWS), Nelson Vaz, dijo que aunque los vientos serán menos intensos, las personas debían estar atentas a la marejada ciclónica ya que se pronostican inundaciones en las zonas bajas.

12:15 PM EDT update: Tropical Storm #Henri makes landfall near Westerly, Rhode Island, with maximum sustained winds of 60 MPH and central pressure of 989 mb

Está vigente un aviso de marejada ciclónica desde el sur de Long Island, desde Mastic Beach,hasta Montauk Point, NewYork; para Montauk Point hasta Flushing, New York; Chatham, Massachusetts y Nantucket, Martha’s Vineyard y Block Island.

Se mantiene una vigilancia de marejada ciclónica desde la ensenada Rockaway hasta Mastic, New York, para Chatham y Sagamore Beach, Massachusetts, y la bahía Cape Cod.

Una alerta de tormenta tropical está vigente para East Rockaway, Nueva York, hasta Chatham, Massachusett, including Long Island, y Block Island, Nantucket, y Martha’s Vineyard.

El CNH advirtió que el sistema tropical causará una marejada de 3 a 5 pies sobre el nivel normal en las zonas que están en la ruta de Henri y arrojaría entre 3 a 6 pulgadas de lluvia sobre zonas de Long Island, New England, el sureste de New York, New Jersey, y el noreste de Pennsylvania este domingo y el lunes, con cantidades máximas de 10 pulgadas.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró estado de emergencia el sábado y pidió a los residentes que acaten las instrucciones de los funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA).

Cuomo dijo que se esperaban fuertes lluvias en Long Island y la ciudad de Nueva York.

También informó que habló con el presidente Joe Biden quien dijo que firmaría un estado de emergencia para que el estado pueda obtener fondos federales, y que se han desplegado 500 integrantes de la Guardia Nacional.