Un tornado sorprendió a los habitantes del condado de Brunswick, en Carolina del Norte la medianoche de este martes.

Las autoridades indicaron que el ciclón dejó a su paso tres muertos y varias personas heridas.

También se dio a conocer que varias personas quedaron atrapadas con el paso del tornado, que sorprendió a muchos.

El equipo de Bomberos de Wilmington, indicó que envió un equipo para ayudar a socorrer y encontrar a las personas desaparecidas.

More damage from this destructive tornado at Ocean Ridge Planation in Brunswick county. https://t.co/H6KFpm2Aex pic.twitter.com/NPTzYDkysz

— Tanner Barth (@tanner_barth) February 16, 2021