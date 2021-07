El Servicio Meteorológico Nacional en Jacksonville confirmó un tornado a las 4:54 pm en Arlington, Florida, que provocó una serie de daños materiales en varias zonas.

Los funcionarios meteorológicos compartieron un video del sistema giratorio en el radar en un tweet el miércoles alrededor de las 5: 00 pm, cuando las advertencias de tornados estaban vigentes para los condados de Duval y Nassau, según News 6, WJXT .

Se reportaron daños cerca de Kings Bay Base en el sureste de Georgia, donde se emitió una advertencia de tornado y luego se levantó. Los condados de Glynn y Wayne en Georgia permanecieron bajo una advertencia de tornado en horas de la noche.

Starting to see lots of reports of trees down, debris, and other damage from the tornadic cell. Even if the warning is no longer effect for your area, please stay inside. The roads may not be passable because of the damage and power may be out to traffic lights around town. #flwx https://t.co/XP2X2bRe7U

— NWS Jacksonville (@NWSJacksonville) July 7, 2021