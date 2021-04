Una mujer de 71 años pasó el susto de su vida tras chocar contra una tortuga en la Interestatal 95.

Lo cierto es que la mujer tiene suerte de estar viva

La mujer iba en el asiento del copiloto cuando resultó herida, según la transcripción del 911 facilitada por el jefe de bomberos de Port Orange, Beau Gardner.

Su hija, que conducía en ese momento, se detuvo inmediatamente y llamó al 911, diciendo que su madre estaba sangrando por una herida en la cabeza, dijo la transcripción.

“Estamos en la Interestatal 95”, dijo al 911. “Algo acaba de atravesar el parabrisas y ha golpeado a mi madre en la cabeza”.

ONLY IN FLORIDA: A turtle smashed through a woman's windshield while driving on highway. pic.twitter.com/PlxIAaBMfF

— Joel Franco (@OfficialJoelF) May 13, 2016